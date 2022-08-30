本报北京8月29日电 （记者韩鑫）工业和信息化部等五部门近日联合印发的《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》（以下简称《行动计划》）提出，通过5—8年时间，电力装备供给结构显著改善，保障电网输配效率明显提升，高端化智能化绿色化发展及示范应用不断加快，国际竞争力进一步增强，基本满足适应非化石能源高比例、大规模接入的新型电力系统建设需要。煤电机组灵活性改造能力累计超过2亿千瓦，可再生能源发电装备供给能力不断提高，风电和太阳能发电装备满足12亿千瓦以上装机需求，核电装备满足7000万千瓦装机需求。

《行动计划》提出，加速发展清洁低碳发电装备。统筹发输配用电装备供给结构调整，聚焦火电装备、水电装备、核电装备、风电装备、太阳能装备、氢能装备、储能装备、输电装备、配电装备、用电装备等10个电力装备领域，围绕新型电力系统构建，加速发展清洁低碳发电装备，提升输变电装备消纳保障能力，加快推进配电装备升级换代，提高用电设备能效匹配水平，推进资源循环利用。

《 人民日报 》（ 2022年08月30日 12 版）

(责编：赵欣悦、白宇)

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