本报北京8月29日电 （记者丁怡婷）国家能源局综合司、国家发展改革委办公厅、国家市场监督管理总局办公厅日前印发《关于进一步提升煤电能效和灵活性标准的通知》（以下简称《通知》）。《通知》提出，组织制修订发布一批考核约束性标准、组织制修订发布一批关键配套标准、持续推动其他配套标准制修订，以标准支撑和规范煤电机组清洁高效灵活性水平提升。

《通知》要求，重点修订新建机组的设计供电煤耗门槛要求、对应的负荷率基准，以及现役机组的运行供电煤耗要求、对应的修正方式等。有关标准制修订工作原则上在2023年底前完成。《通知》还提出，依托“三改联动”（煤电节能降碳改造、供热改造和灵活性改造）组织开展先进适用标准试点示范，将采用“揭榜挂帅”等方式，择优遴选并严格控制示范项目数量，并于项目投运1年后组织验收。符合条件的示范项目可享受相关支持政策。

中国电力企业联合会提供的数据显示，截至2021年底，全国达到超低排放限值的煤电机组约10.3亿千瓦，约占全国煤电总装机容量的93%。

《 人民日报 》（ 2022年08月30日 12 版）

(责编：赵欣悦、白宇)

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