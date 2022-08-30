本报北京8月29日电 （记者贺勇）2022年中国国际服务贸易交易会将于8月31日在北京开幕。记者走访国家会议中心和首钢园区得知，目前所有展馆布展已基本就绪，全球服务贸易领域的领军企业和机构将带来一系列新技术、新应用、新服务。

2022年服贸会综合展设在国家会议中心一期展馆，布展面积达2.1万平方米。在综合展区，观众将看到多个企业的自主研发产品，如中铁集团牵头组织研制、具有完全自主知识产权的高速列车“复兴号”动车组，中国自主研发的全自动化集装箱码头——厦门远海5G智慧码头等。

首都会展集团服贸专班展览组组长刘云雪介绍，今年综合展区全面增强展览展示的互动性和体验性。在展会上，观众将有机会感受增强现实敦煌壁画、“元宇宙”虚拟现实眼镜一体机、机器视觉和人工智能系统等科技带来的沉浸式体验。今年服贸会还将首次启用国家会议中心二期展馆，在这里开设各省份专题展和今年新增的环境服务专题展。

《 人民日报 》（ 2022年08月30日 12 版）

(责编：赵欣悦、白宇)

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