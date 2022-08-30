本报上海8月29日电 （记者黄晓慧）在近日召开的2022浦江创新论坛上，长三角科技创新共同体建设办公室发布三省一市首批20家企业的“创新需求”，围绕集成电路、人工智能两大先导产业领域，向全球发出揭榜任务。

据悉，此次发布的41项揭榜任务，可以通过长三角一体化科创云平台来查询并揭榜。需求方向包括自主可控智能毫米波雷达芯片、6—8英寸碳化硅衬底产业化、智能化水下装备、自主高性能GPU（图像显示处理器）及高密度视觉智能服务器等，需求方投入资金超过7亿元，其中对外揭榜资金超过1.6亿元。平台还能实现科技资源“一键查”、政策协同“一起办”、科创数据“一屏观”。

长三角科技创新共同体由科技部会同长三角三省一市共同建设。一年多来，该共同体的科技创新策源能力不断加强，2021年长三角地区承担国家重点研发计划的项目数和金额均超过四地获批总量的75%；科技资源共享愈发紧密，大型科学仪器超4万台（套）、仪器总价值超过450亿元、仪器共享率超过90%；科技成果转移转化日益活跃，2021年三省一市间相互输出技术合同2.1万余项、交易额达877亿元，同比增长38%。

《 人民日报 》（ 2022年08月30日 12 版）

(责编：赵欣悦、白宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经