本报兰州8月29日电 （记者付文）甘肃省电商龙头企业联盟近日在兰州成立，115家电商企业现场签订联盟协议，以打造陇原电商企业交流合作发展平台，共同推进电商高质量发展。

数据显示，2021年甘肃全省实现网络零售额456.01亿元，同比增长11.23%。其中，农产品网上销售额226亿元，同比增长16.5%，直接带动全省农民人均增收约418元。今年1至7月，全省实现网络零售额242.00亿元，同比增长9.21%。其中，农产品网上销售额125.23亿元，同比增长11.73%，直接带动全省农民人均增收约337元。截至目前，注册地在甘肃省的各类网上经营主体达22.03万家，电子商务带动就业约80万人。

《 人民日报 》（ 2022年08月30日 12 版）

(责编：赵欣悦、白宇)

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