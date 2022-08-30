俞 海 宁晓巍

内蒙古自治区乌拉盖草原绿草如茵，河流蜿蜒流淌，美丽如画。

新华社记者 彭 源摄

全国八大黑色冶金露天矿之一安徽马鞍山马钢凹山采场矿坑，曾被誉为“地球之窗”，历经百年开采于2017年9月闭坑，经过近5年的生态修复，现已成为美丽的地质公园。

王丽萍 于嵩摄

开栏的话

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央从中华民族永续发展的高度出发，深刻把握生态文明建设在新时代中国特色社会主义事业中的重要地位和战略意义，大力推动生态文明理论创新、实践创新、制度创新，创造性提出一系列新理念新思想新战略，形成了习近平生态文明思想。

由中共中央宣传部、生态环境部组织编写的《习近平生态文明思想学习纲要》一书，日前已在全国发行。《习近平生态文明思想学习纲要》系统阐释了习近平生态文明思想的核心要义、精神实质、丰富内涵、实践要求，全面反映习近平新时代中国特色社会主义思想在生态文明建设领域的原创性贡献。

自今日起，“美丽中国”版特开设“美丽中国新境界”栏目，系统解读习近平生态文明思想，呈现中国生态文明建设前进的脚步，敬请关注。

2022年8月1日，来自河北石家庄石府小区的“天空摄影师”王汝春，像往常一样拿起相机记录下了蓝天下的世纪公园。自2014年起，他坚持每天早上拍摄同一片天空，“从69岁拍到77岁，蓝天照一年比一年多。”翻阅已有3000多张照片的“天空日记”，王汝春感慨不已。

小小镜头定格的是湛蓝的天空，记录的是一幅青山常在、绿水长流、空气常新的美丽中国绿色画卷。

时间是最客观的书写者，忠实地记录着奋进者的步伐。

习近平生态文明思想为生态文明建设提供了行动指南，指引生态文明建设取得历史性成就

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把生态文明建设作为关系中华民族永续发展的根本大计，从思想、法律、体制、组织、作风上全面发力，全方位、全地域、全过程加强生态环境保护，谋划开展一系列根本性、开创性、长远性工作，中国生态文明建设和生态环境保护进入认识最深、力度最大、举措最实、推进最快、成效最好的时期。

十年来，生态文明理念深入人心，“绿水青山就是金山银山”理念已经成为全党全社会的共识和行动；

十年来，绿色低碳转型深入推进，经济发展由高速增长阶段转入高质量发展阶段；

十年来，生态环境治理显著改善，蓝天白云、清水绿岸、鸟语花香正在成为中国的常态；

十年来，生态文明体制改革不断深化，生态文明制度建设的“四梁八柱”已基本构建……

美丽中国建设迈出重大步伐，中国生态文明建设发生历史性、转折性、全局性变化，创造了举世瞩目的生态奇迹和绿色发展奇迹。

回顾十年来的奋斗历程，我们深刻感悟到中国生态文明建设取得历史性成就、发生历史性变革，根本在于以习近平同志为核心的党中央的坚强领导和习近平生态文明思想的科学指引。

2018年5月，全国生态环境保护大会在北京召开，会上正式提出的习近平生态文明思想，成为新时代中国生态文明建设的根本遵循和行动指南。作为习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分，习近平生态文明思想深刻阐释了人与自然、保护与发展、环境与民生、国内与国际等关系，对新形势下中国生态文明建设的战略定位、目标任务、总体思路、重大原则作出系统阐释和科学谋划。

这一思想坚持中国共产党对生态文明建设的全面领导，强调把生态文明建设摆在全局工作的突出位置；

这一思想坚持生态兴则文明兴，强调生态环境是人类生存和发展的根基，生态环境变化直接影响文明兴衰演替；

这一思想坚持人与自然和谐共生，强调尊重自然、顺应自然、保护自然，始终站在人与自然和谐共生的高度来谋划经济社会发展；

这一思想坚持绿水青山就是金山银山，强调绿水青山既是自然财富、生态财富，又是社会财富、经济财富；

这一思想坚持良好生态环境是最普惠的民生福祉，强调环境就是民生，青山就是美丽，蓝天也是幸福；

这一思想坚持绿色发展是发展观的深刻革命，强调绿色发展是解决污染问题的根本之策；

这一思想坚持统筹山水林田湖草沙系统治理，强调从系统工程和全局角度寻求新的治理之道；

这一思想坚持用最严格制度最严密法治保护生态环境，强调让制度成为刚性的约束和不可触碰的高压线；

这一思想坚持把建设美丽中国转化为全体人民自觉行动，强调每个人都是生态环境的保护者、建设者、受益者；

这一思想坚持共谋全球生态文明建设之路，强调建设绿色家园是人类的共同梦想。

这“十个坚持”构成了系统完整、逻辑严密、内涵丰富、博大精深的科学体系，深刻回答了为什么建设生态文明、建设什么样的生态文明、怎样建设生态文明等重大理论和实践问题，为生态文明建设提供了科学、全面、长远的指导思想和实践指南。

习近平生态文明思想这一行动指南，来源于实践，根深叶茂，源远流长

习近平生态文明思想从中国生态文明建设的客观实际和丰富实践出发，坚持守正和创新相统一、基本原理和最新成果相贯通，既继承马克思主义自然观、生态观，吸收中华优秀传统生态文化，又借鉴与超越全球可持续发展经验成果，有了许多新探索，赋予马克思主义和中华优秀传统文化崭新的思想内容和时代内涵，实现了人类文明发展史上的一次重大理论创新和思想变革，开辟了人类可持续发展理论和实践的新境界。这正是习近平生态文明思想的独特魅力和优势所在。

习近平同志是习近平生态文明思想的主要创立者，为这一思想的创立发挥了决定性作用、作出了决定性贡献。

早在陕北插队时，习近平就认识到人与自然是生命共同体，对自然的伤害最终会伤及人类自己；在河北正定，习近平推动成立中国第一个农村研究所，开展“循环经济”试点探索；在福建，习近平五下长汀治理水土流失，狠抓筼筜湖污水治理，极具创见性地提出“青山绿水是无价之宝”的绿色生态理念；在浙江，习近平提出“绿水青山就是金山银山”的科学论断，着力创建生态省，打造“绿色浙江”……

对生态环境的高度重视，习近平一以贯之。从党的十八届一中全会上强调“把生态文明建设放到现代化建设全局的突出地位”，到党的十九大报告中指出“我们要建设的现代化是人与自然和谐共生的现代化”；从2018年全国生态环境保护大会深刻阐述推进新时代生态文明建设必须遵循的“六大原则”，到2020年在联合国生物多样性峰会上倡议“同心协力，共建万物和谐的美丽世界”……

习近平以丰富的实践经历和不懈的探索，引领中国走向了社会主义生态文明新时代。

中国道路不仅属于中国，更属于世界；习近平生态文明思想既为中国生态文明建设提供了行动指南，也为全球环境治理、绿色发展贡献了中国智慧和中国方案

生态环境是人类生存和发展的根基，保持良好生态环境是各国人民的共同心愿。习近平主席在多个重要国际场合提出，“建设生态文明关乎人类未来”“面对生态环境挑战，人类是一荣俱荣、一损俱损的命运共同体”“共同构建地球生命共同体”“共同建设清洁美丽的世界”。

大国主张彰显大国担当。

党的十八大以来，中国坚定践行多边主义，推动《巴黎协定》达成、签署、生效和实施，宣布碳达峰碳中和目标，成功举办《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）第一阶段会议，深入开展绿色“一带一路”建设。中国已经成为全球生态文明建设的重要参与者、贡献者和引领者。

人不负青山，青山定不负人。这是我们对美丽中国的美好期待，也是生态文明建设努力的方向。习近平生态文明思想必将在指引美丽中国建设、实现人与自然和谐共生的现代化的伟大实践中不断发展、持续丰富、更加完善，也必将在指导实践、推动实践中进一步彰显科学理论的真理伟力。

（作者单位：习近平生态文明思想研究中心）

(责编：申佳平、陈键)

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