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“两山”理念从这里走向全国

本报记者  朱金宜
2022年08月30日08:56 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　浙江安吉余村风景。
　　夏鹏飞摄

　　【近镜头】荷香幽幽，竹海连绵，一块刻着“绿水青山就是金山银山”的石碑矗立在浙江省湖州市安吉县天荒坪镇余村的村口，吸引众多游客拍照留念。

　　

　　17年前，正是从余村的小会议室里，“绿水青山就是金山银山”的理念传播开来，在全国开花结果。但在此之前，余村曾在处理“两山”的关系问题上走过弯路。

　　曾经，余村依靠石灰岩资源优势开发矿山，“石头经济”红红火火，生态环境却越来越差：植被稀疏、灰尘漫天、溪水浑浊……一道道“生态疮疤”让余村人痛定思痛，决定关停矿山。

　　多年来，余村人对矿山复垦复绿，将工厂旧址变成五彩田园；村里流转的500多亩土地，经过规划设计成为油菜花田、荷花藕塘，逐步发展起观光垂钓、河道漂流、户外拓展、果蔬采摘等休闲旅游项目和白茶等特色农产品经营，形成了可游可赏、亦耕亦采的新型乡村生态经济。

　　好风景带来了好“钱”景。2021年，余村吸引游客80万人次，村集体经济收入800余万元，同比增长10.6%；村民人均收入6.1万元，同比增长9.6%。

　　从“卖石头”到“卖风景”再到发展生态经济，余村的蝶变仍在继续。去年12月，联合国世界旅游组织公布首批“世界最佳旅游乡村”名单，余村赫然在列。眼下，余村正式启动“全球合伙人”招募计划，与全球人才一起打造宜居宜游、共创共建的未来乡村，生态美、产业兴、百姓富的发展之路将越走越宽。

(责编：申佳平、陈键)
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