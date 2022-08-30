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蓝天见证“北京奇迹”

本报记者  朱金宜
2022年08月30日08:56 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　蓝天白云下的北京前门一带。
　　新华社记者 陈晔华摄

　　【近镜头】8月22日，在北京市东长安街工作的黄先生下班走出办公楼时，晴朗碧空中正挂着连片的粉金色的晚霞。“过去大家在北京看到蓝天白云，还会拍下来发个朋友圈，现在感觉只是‘上下班路上的陪伴’。”黄先生感慨道。

　　

　　蓝天常伴，是北京环境质量显著改善最直观的成果。2021年，北京市空气质量首次全面达标，PM2.5年均浓度比2017年下降43.1%；空气质量优良天数增至288天，其中一级优天数为114天。从“抬头见霾”到“北京蓝，天天见”，联合国环境规划署将这一巨大转变誉为“北京奇迹”。

　　空气污染是一微克一微克降下来的，“奇迹”也是一步一步干出来的。从2013年起，北京全面加速大气治理步伐，围绕压减燃煤、控车减油、治污减排、清洁降尘等领域打响蓝天保卫战，先后3次开展大气PM2.5精细化来源解析，并在全国率先建立了PM2.5和臭氧污染的前体物——挥发性有机物（VOCs）的监测体系。

　　据介绍，过去5年，北京市建成大气三维立体监测网络，在地面监测站点的基础上，结合卫星遥感、地基雷达等技术手段，对大气各项污染物进行即时扫描，清晰表征大气污染区域的相互传输影响等，精准发现环境问题。在2022年北京冬奥会上，三维立体监测网络对赛区空气质量实施“小时级”“公里级”的精准预报，实现了比赛期间空气质量全部优良。

　　未来，北京还将进一步加强京津冀区域生态环境保护协作，完善京津冀生态环境联建联防联治协同机制，推进区域大气污染联防联控，加强空气重污染预警和应急联动，让更多人共享蓝天。

(责编：申佳平、陈键)
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