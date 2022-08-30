孙学工

今年以来，中国吸引外资呈现规模持续稳定增长、结构不断优化升级两大特征，为中国经济的恢复与增长加固了基础、注入了活力。

在世纪疫情和百年变局交织的大背景下，中国市场对外资的吸引力不减，主要得益于中国坚持集中精力办好自己的事情，并坚定不移地推进对外开放。

中国保持物价平稳，为外资创造了稳定的宏观经济环境。宏观经济的稳定是企业投资的前提。今年以来，高通胀成为全球宏观经济稳定的最大威胁，美欧等发达经济体通胀高企，CPI达到了40年来的新高，同时经济减速明显，宏观经济出现重大失衡，宏观政策左支右绌。而中国的CPI保持在3%以下的合理区间，保供稳价措施有力有效，能源、食品等基础性产品的供给有保障、价格可承受，宏观经济无重大失衡，有助于外企敢投资、能投资。

中国产业和消费升级加快，为外资创造更好投资机会。今年1-7月，中国高技术制造业增加值增长9%，比全部工业增速高出5.5个百分点，产业升级的步伐进一步加快。中国新能源汽车、光伏发电设备、风力发电设备等新兴产业规模均达到世界第一并保持快速增长势头，吸引外资积极进入这些领域，搭上前行的中国列车，分享中国发展的红利。同时，中国居民消费结构加快向发展型、享受型和品质型消费升级，服务化、品质化、个性化消费需求增长速度明显加快，也吸引相关外资进入快速成长的消费品和服务市场。

中国产业配套能力强，有利于降低外资供应链风险。中国产业门类齐全，是全世界唯一拥有联合国产业分类中所列全部工业门类的国家。在主要经济体中，中国中间产品对外依存度最低，且近年来还在不断下降。在当前疫情与地缘政治反复冲击供应链的背景下，中国供应链能力强、距离短、韧性高的优势更显突出，成为吸引外资的重要因素。

超大规模经济体优势凸显，有利于降低外资综合运营成本。作为超大规模经济体，中国的规模经济优势明显。中国拥有广大地域、14亿多人口，拥有大规模且较为齐全的要素供给、大规模市场容量，同时随着建设国内统一大市场的步伐加快，各地市场规则监管规则政策环境日益统一，制度成本进一步下降，使大规模低成本布局生产能力成为可能，从而吸引更多国外大企业大项目进入中国。

营商环境不断优化，为外资提供更优质服务。近年来，中国的“放管服”改革走向深入，打造市场化、法治化、国际化的营商环境取得实质性进展，审批数量大为减少，效率大为提高。针对疫情对外资造成的不利影响，各级政府还加大了稳外资的力度，完善外贸外资协调机制，组建重点外资项目工作专班，加强重点外商投资企业和项目服务保障，做好全流程跟踪服务，切实解决外资项目落地涉及的规划、用地、环评、能耗等问题，服务效能明显提升。

坚持对外开放不动摇，为外资发展提供新空间。在当前经济全球化遭遇逆流和新冠肺炎疫情加剧各国内顾倾向的大背景下，中国继续坚持扩大对外开放，外资可投的领域和区域大为扩展。与疫情前相比，外商投资准入负面清单由40条减到31条，鼓励外商投资产业目录连年扩增，在数字经济、互联网等领域持续扩大开放，金融、电信、医疗、交通运输、专业服务等服务业领域有序扩大开放，自由贸易试验区由18个增至21个，海南自由贸易港建设总体方案、深圳进一步扩大改革开放的实施方案发布实施，外商投资的自由化便利化水平大幅提高。

（作者为中国宏观经济研究院决策咨询部主任、研究员）

(责编：申佳平、陈键)

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