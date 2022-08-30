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中国互联网地图日覆盖用户数逾10亿人次

2022年08月30日08:56 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　据新华社北京8月29日电  （记者王立彬）在政策扶持下，我国导航电子地图、互联网地图产业迅速发展，促进了社会经济建设、方便了人民群众生活。

　　今年8月29日是第19个全国测绘法宣传日，中国地理信息产业协会发布的最新数据显示，我国以百度地图、高德地图、腾讯位置、华为地图等为主的企业位置服务开放平台，互联网地图日均位置服务请求次数最高达1300亿次，日覆盖用户数超过10亿人次，全球兴趣点（POI）总数最高达2.6亿、覆盖超过200个国家和地区，开发者超过230万，服务超过60多万移动应用，地图展示与搜索支持70多种语言，全球路网覆盖超过7000万公里。

(责编：申佳平、陈键)
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