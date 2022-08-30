图为齐鲁石化装车现场，满载液态二氧化碳的车辆准备开往胜利油田。

曹业琦摄（人民视觉）

本报北京8月29日电 （记者廖睿灵）记者29日从中国石化获悉，我国最大的碳捕集利用与封存（CCUS）全产业链示范基地、国内首个百万吨级CCUS项目——齐鲁石化—胜利油田百万吨级CCUS项目正式注气运行，标志着我国CCUS产业开始进入成熟的商业化运营。该项目每年可减排二氧化碳100万吨，相当于植树约900万棵。

CCUS是化石能源低碳高效开发的新兴技术，即把生产过程中排放的二氧化碳进行捕集提纯，继而投入新的生产过程进行再利用和封存。齐鲁石化—胜利油田百万吨级CCUS项目由齐鲁石化捕集提供二氧化碳，并将其运送至胜利油田进行驱油封存，实现了二氧化碳捕集、驱油与封存一体化应用。该项目覆盖特低渗透油藏储量2500多万吨，共部署73口注入井，预计15年累计注入1000余万吨，增油近300万吨，采收率提高12个百分点以上。

据了解，二氧化碳驱油效率比水驱高约40%，采油成本比水低约20%，封存率一次能达到60%至70%，最终封存率可达100%，既能提高石油产量，还减少了二氧化碳排放，兼具生态效益与经济效益。2021年，中国石化捕集二氧化碳量达到152万吨。“十四五”期间，中国石化将力争在所属胜利油田、华东油气田、江苏油田等再建设两个百万吨级CCUS示范基地，实现CCUS产业化发展。

(责编：申佳平、陈键)

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