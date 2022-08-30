本报记者 王俊岭

在8月29日举行的国新办新闻发布会上，有关部门负责人介绍了中国与东盟经贸合作的最新情况。

商务部部长助理李飞表示，今年以来，中国同东盟国家一道，务实开展各项经贸合作，高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），稳步推进“一带一路”建设，持续推动基础设施互联互通，取得了一系列丰硕成果。

双边贸易持续快速增长。今年1—7月，中国与东盟的贸易额达到5449亿美元，同比增长13.1%，占中国外贸进出口总额的比重提高到15%。中国连续13年保持东盟最大贸易伙伴，东盟作为中国最大贸易伙伴地位得到进一步巩固。

双方投资合作成效显著。截至今年7月底，累计双向投资额超过3400亿美元，中国和东盟已成为相互投资最活跃的合作伙伴。中国与东盟国家积极拓展数字经济、电子商务、绿色发展等领域合作，产业链、供应链联接更趋紧密。

基础设施互联互通持续升级。截至今年7月底，中国企业在东盟国家承包工程稳步开展，累计完成营业额超过3800亿美元。例如，中老铁路开通运营，并同泰国铁路网实现联通，雅万高铁建设取得重要进展。中国同东盟国家互联互通水平不断提升，有力地促进了地区经济社会繁荣发展。

区域经济一体化再提速。例如，RCEP和中柬自贸协定生效实施成效显著，中国—东盟自贸区3.0版联合可行性研究加快推进，中国新加坡自贸协定升级后续谈判进展顺利，中国—东盟东部增长区、澜湄等次区域合作走深走实。总体看，中国和东盟国家贸易投资自由化、便利化水平进一步提高。

据广西壮族自治区常务副主席蔡丽新介绍，第十九届中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会将于9月16日至19日在南宁举办。本届盛会将在保持高规格的同时，突出展示新机遇、拓展新伙伴、呈现新场景、争取新实效等特点。届时，有关方面将发布一批合作倡议和研究报告，启动一批合作机制，签约一批合作项目，进一步拓宽“南宁渠道”。期间举办的系列经贸促进活动，还将推动基础设施、高端制造等方面一批新项目签约。

中国贸促会副会长张少刚说，今年是中国和东盟建立对话关系30周年。在过去30年里，工商界始终是中国—东盟经济合作的积极参与者和推动者，双方工商界合作硕果累累，为推动双边关系稳定发展作出了重大贡献。“今后，中国贸促会还将继续为域内工商界搭建更多合作平台，畅通合作渠道、密切企业交流、增进双方互信、深化区域融合，为域内工商界合作与发展不断贡献力量。”张少刚说。

“当前，中国正加快构建新发展格局，推动更高水平对外开放，将为包括东盟国家在内的各国，提供更广阔的市场和更多发展机遇。”李飞说，今年是中国与东盟建立全面战略伙伴关系的开局之年，中方将继续秉持开放、合作、包容的精神，深入推进“一带一路”倡议，同东盟及成员国发展战略对接，不断挖掘新的合作增长点，促进区域经济深度融合、进一步扩大贸易投资合作、进一步推动区域产业链供应链融合发展，推动中国与东盟经贸关系迈上新台阶。

(责编：申佳平、陈键)

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