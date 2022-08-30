本报北京8月29日电 （记者欧阳洁）银保监会近日制定《理财公司内部控制管理办法》（简称《办法》）。《办法》坚持行业对标，推动同类资管业务监管标准统一，建立健全内控合规管理体系，强化理财业务账户管理，设立首席合规官，负责对内部控制建设和执行情况进行审查、监督和检查。

《办法》要求理财公司对各项业务活动和管理活动制定全面、系统、规范的内控制度体系，并至少每年进行一次全面评估。加强产品设计和存续期管理，强化理财业务账户管理。每只理财产品分别设置投资账户。《办法》还要求理财公司进一步强化信息披露，建立人员信息登记和公示制度，明确投资人员、交易人员名单。在理财公司官方网站或者中国理财网等行业统一渠道公示投资人员任职信息、关联交易信息、托管机构信息等。同时要求完善个人信息保护。

截至目前，30家理财公司获批筹建，28家已经开业。截至2022年6月末，银行及理财公司理财产品合计余额29.1万亿元。其中，理财公司产品余额19.1万亿元。

(责编：申佳平、陈键)

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