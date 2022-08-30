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西班牙多举措稳经济

本报记者  姜  波
2022年08月30日08:57 | 来源：人民网－人民日报
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　　西班牙政府日前宣布，该国计划对电力公司和银行征收临时税，以帮助应对国内通胀和能源价格飙升。这是西班牙政府近期一系列控制通胀、稳定经济的措施之一。

　　今年以来，随着旅游业等服务行业复苏，西班牙市场信心逐渐恢复，经济呈现一定向好趋势。据西班牙国家统计局数据，今年第二季度西班牙经济环比增长1.1%，其中家庭消费增长3.2%。标普全球公司近日公布的调查结果显示，西班牙7月服务业采购经理人指数为53.8，连续6个月实现扩张。

　　通胀仍是当前困扰西班牙经济的紧迫问题。受食品和能源价格上涨推动，西班牙消费者价格指数增速持续保持高位运行，6月和7月分别同比增长10.2%和10.8%，创下自1984年来的最高值。西班牙政府表示，通胀问题影响该国经济复苏前景。

　　为应对通胀压力，稳定经济复苏态势，西班牙政府近期宣布推出总额90亿欧元的一揽子经济援助计划。主要措施包括：到今年年底前，向年收入少于1.4万欧元的低收入者、自由职业者和失业人员发放200欧元的一次性补助，将非缴费型养老金上调15%，将电力增值税从10%降低至5%等。此外，政府将从9月1日起将国有公共交通月票价格下调50%，各地公共交通月票价格下调30%。

　　今年3月底，西班牙政府曾推出一项总额为160亿欧元的稳定经济计划，包括60亿欧元的直接经济援助和100亿欧元的国家担保贷款，对每升燃油提供20欧分补贴，抑制住房租金上涨，加强劳动力市场保障等。近日，西班牙政府宣布将相关计划延长至今年底。同时，西班牙还向欧盟提出补贴申请，为发电用天然气价格设定上限，以平抑电价。该限价举措6月15日生效以来，电价已下降11%。

　　西班牙政府今年已投入150亿欧元直接补贴，相当于将1%的国内生产总值用于稳定经济。分析人士指出，随着设定发电用天然气价格上限、下调电力增值税等一系列举措的实施，西班牙通胀问题有望得到一定程度的缓解。西班牙政府还将继续巩固财政基础，充分利用欧盟复苏基金加快经济结构转型，增强经济韧性。

　　（本报马德里电）


　　《 人民日报 》（ 2022年08月30日 17 版）
(责编：申佳平、陈键)
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