本报记者 陈效卫

澳大利亚竞争和消费者委员会公布的最新数据显示，今年上半年澳大利亚发生10万余起诈骗案件，经济损失达2.952亿澳元（1澳元约合4.72元人民币），是去年同期的两倍多。其中，65岁以上老年人报告的损失最大，外国留学生是各类诈骗的主要目标之一。

澳大利亚昆士兰州警方防诈骗与网络犯罪机构专家布莱恩·海表示，新冠肺炎疫情发生以来，很多人通过网络居家办公、上课，这为不法分子提供了作案机会，成为澳网络诈骗案件激增的一大原因。此外，外国留学生被骗案件持续增加，不法分子通过设计换汇、租房、求职等骗局行骗。澳大利亚国立大学一名曾被骗的印度留学生表示，很多犯罪嫌疑人加入社交媒体群，骗取受害者信任后发消息谎称因家中有急事，需要把澳元兑换成印度卢比，待受害者同意兑换后，犯罪嫌疑人即发来伪造的汇款截图，在留学生转账后便立即消失。

为打击诈骗犯罪、减少民众损失，澳大利亚出台多项举措。澳竞争和消费者委员会发布年度手册《防诈骗袖珍黑皮书》，列出多种骗局和应对措施。该手册除英文版本外，还有10个其他语言版本。澳大利亚政府规定，个人税号可以通过网络进行申请，但税务机构回复时必须邮寄，且注明“须本人接收”，避免税号在网上泄露，造成个人经济损失。

澳大利亚2020年7月成立网络安全中心，通过网络诈骗报案机制，准确判断报案地点、案件类型和性质，及时追踪犯罪分子。2020年12月，澳大利亚政府要求电信企业追踪拦截诈骗电话，否则将面临最高25万澳元的处罚。针对短信诈骗案件激增，澳大利亚通信与媒体管理局出台新规，从今年7月12日起，电信公司必须识别、追踪和阻止有诈骗风险的短信，同时与其他电信服务商分享相关诈骗信息，并向有关部门报告，否则同样面临最高25万澳元的罚款。澳联邦通信部部长米歇尔·罗兰表示，新规有助于保护民众免受伪装成银行、社交媒体等机构所发送的诈骗短信的侵害。

（本报堪培拉电）

《 人民日报 》（ 2022年08月30日 17 版）

(责编：申佳平、陈键)

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