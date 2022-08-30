新华社巴黎8月29日电 （记者刘芳）经济合作与发展组织（经合组织）29日发布初步数据显示，2022年第二季度，经合组织地区国内生产总值（GDP）环比增长0.3%，与上一季度持平。

数据显示，七国集团二季度GDP环比增长0.2%，略高于一季度的零增长。其中，美国和英国二季度经济均下跌0.1%，德国经济增速从一季度的0.8%大幅放缓至0.1%，日本和法国二季度经济均增长0.5%，意大利和加拿大二季度经济分别增长1.0%和1.1%。

经合组织分析指出，净出口是法国经济增长的主要驱动力；美国投资收缩、英国政府消费减少，抵消了两国净出口的积极贡献；在德国，出口状况等拖累了经济增长。

经合组织其他成员国二季度经济表现也好坏参半。数据显示，波兰、拉脱维亚、立陶宛经济增长率由正转负；匈牙利经济增长率放缓；以色列、墨西哥以及部分欧洲国家二季度经济增速有所加快。

《 人民日报 》（ 2022年08月30日 17 版）

(责编：申佳平、陈键)

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