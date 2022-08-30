人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

经合组织地区二季度经济增长依然疲软

2022年08月30日08:57 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　新华社巴黎8月29日电  （记者刘芳）经济合作与发展组织（经合组织）29日发布初步数据显示，2022年第二季度，经合组织地区国内生产总值（GDP）环比增长0.3%，与上一季度持平。

　　数据显示，七国集团二季度GDP环比增长0.2%，略高于一季度的零增长。其中，美国和英国二季度经济均下跌0.1%，德国经济增速从一季度的0.8%大幅放缓至0.1%，日本和法国二季度经济均增长0.5%，意大利和加拿大二季度经济分别增长1.0%和1.1%。

　　经合组织分析指出，净出口是法国经济增长的主要驱动力；美国投资收缩、英国政府消费减少，抵消了两国净出口的积极贡献；在德国，出口状况等拖累了经济增长。

　　经合组织其他成员国二季度经济表现也好坏参半。数据显示，波兰、拉脱维亚、立陶宛经济增长率由正转负；匈牙利经济增长率放缓；以色列、墨西哥以及部分欧洲国家二季度经济增速有所加快。


　　《 人民日报 》（ 2022年08月30日 17 版）
(责编：申佳平、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
加速补齐县城基础设施短板（新知新觉）
　　习近平总书记在中央财经委员会第十一次会议上指出，要统筹发展和安全，优化基础设施布局、结构、功能和发展模式，构建现代化基础设施体系。县城是我国城镇体系的重要组成部分，是城乡融合发展的关键支撑。…
《湿地公约》第十四届缔约方大会标志公布
　　本报北京8月29日电  （记者寇江泽）记者29日从国家林草局获悉：《湿地公约》第十四届缔约方大会（COP14）标志正式公布。标志彰显大会主题“珍爱湿地，人与自然和谐共生”，表达湿地保护需要全球共同努力、携手共建的鲜明内涵。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部