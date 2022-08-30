本报北京8月29日电 （记者冉永平、丁怡婷）记者29日从中国石化获悉：国内首个百万吨级CCUS（碳捕集、利用与封存）项目——齐鲁石化—胜利油田百万吨级CCUS项目日前正式注气运行，每年可减排二氧化碳100万吨。

CCUS是化石能源低碳高效开发的新兴技术，即把生产过程中排放的二氧化碳进行捕集提纯，继而投入新的生产过程进行再利用和封存。齐鲁石化—胜利油田百万吨级CCUS项目由齐鲁石化捕集提供二氧化碳，并将其运送至胜利油田进行驱油封存。

《 人民日报 》（ 2022年08月30日 14 版）

(责编：申佳平、陈键)

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