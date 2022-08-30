金 凤

原标题：我国物联网创新十大进展和十大趋势揭晓

我国物联网技术创新、产业发展的最新进展如何，又将带给我们哪些期待？8月28日，中国通信学会、中国电子学会在南京主办的“2022年全国物联网技术与应用大会”给出答案。

现场，随着大会主席、中国科学院院士尹浩的宣读，“2021—2022物联网十大技术创新与工程应用进展”和“2023物联网十大技术与产业创新发展趋势”揭晓。

在“十大进展”榜单中，OneOS物联网操作系统、Wi-Fi6全无线高可靠医疗物联网解决方案、高可靠单片总线物联网SOC芯片关键技术及应用、中兴通讯数字星云平台、5G_V2X环境下的智能驾驶技术研究及应用、基于海量接入跨域计算技术的5G连接管理研究与应用、分布式物联网操作系统CTwingOS技术创新与工程应用、基于百度天工AIoT技术的能碳数智化平台、基于全面感知的AIoT智慧制造方案、基于边缘计算架构下的能源物联网平台AI算法技术研发入围。

这些科技进展的取得，离不开我国信息基础设施的托举。中国通信学会副理事长兼秘书长张延川介绍，我国蜂窝物联网终端用户今年7月末已达到16.7亿，与移动蜂窝电话用户数持平。从网络连接看，今年是我国物联网发展的里程碑，连接物的终端数目超过了连接人的终端数。工业互联网标识注册量已突破1600亿，物联网进入加速发展期。

在中国工程院院士于全看来，物联网行业发展的内生动力正在不断增强。无线连接技术不断突破，低功耗广域网商用化进程不断加速，物联网平台迅速增长，服务支撑能力迅速提升，区块链、边缘计算、人工智能等新技术不断注入物联网，为物联网带来新的创新活力。

大会发布的“十大趋势”则让人期待，科技创新带来的变革，将引发产业、经济和社会发展的新浪潮，引领我们迈入万物互联的智能社会。

这“十大趋势”包括基于感知通信一体化的数据传输；5G+AIOT实现众多场景规模落地；星地计算实现空天地海网络通信系统无缝对接；智能超表面无线通信有望在6G时代脱颖而出；多传感器融合推动自动驾驶技术更加成熟；脑机接口有望成为下一代人机交互技术；基于北斗卫星导航的高精度应用泛在化和规模化；MATTER协议标准解决智能家居孤岛现状；智能中心加快部署和建设；算网一体走深走实，实现算力无处不在。

“预计至2025年，全球物联网总连接数将超过240亿，其中工业互联网联网设备数量将超过130亿。”张延川展望未来时表示，智慧健康、智能车联、智能家居、工业互联、智能环保、智慧农业等将会推动物联网应用爆发式增长，大量的新产品、新业态、新服务、新模式将蓬勃涌现，深刻改变传统产业形态和社会生活方式。

(责编：申佳平、陈键)

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