京冀签署新一轮密云水库上游生态补偿协议
2022年08月31日08:32 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京8月30日电 （记者贺勇）30日，北京市与河北省签署新一轮为期5年的密云水库上游潮白河流域水源涵养区横向生态保护补偿协议，双方将按照水量核心、水质底线的原则，进一步建立健全符合北方少水地区生态补偿机制，在原有潮河、白河、清水河3条跨界河流基础上，增加监测黑河、汤河，实现5条主要河流水量、水文、水质数据定期监测。
同时，双方将携手实行全流域水源保护，北京密云、延庆、怀柔三区与河北省张家口、承德两市五县，上下联动、齐抓共管，协同推进密云水库全流域水源保护工作。
《 人民日报 》（ 2022年08月31日 14 版）
(责编：申佳平、陈键)
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