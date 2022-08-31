本报北京8月30日电 （记者贺勇）30日，北京市与河北省签署新一轮为期5年的密云水库上游潮白河流域水源涵养区横向生态保护补偿协议，双方将按照水量核心、水质底线的原则，进一步建立健全符合北方少水地区生态补偿机制，在原有潮河、白河、清水河3条跨界河流基础上，增加监测黑河、汤河，实现5条主要河流水量、水文、水质数据定期监测。

同时，双方将携手实行全流域水源保护，北京密云、延庆、怀柔三区与河北省张家口、承德两市五县，上下联动、齐抓共管，协同推进密云水库全流域水源保护工作。

《 人民日报 》（ 2022年08月31日 14 版）

(责编：申佳平、陈键)

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