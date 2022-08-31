本报天津8月30日电 （记者靳博、金歆）8月29日，2022年中国网络文明大会网络诚信建设高峰论坛在津举行，会上首次发布网络诚信发展年度报告——《中国网络诚信发展报告2022》（以下简称《报告》）。

《报告》由中国网络社会组织联合会、北京邮电大学教育部战略研究基地、中国经济信息社联合编撰，全面反映2021年以来我国网络诚信建设取得的新进展新成就。《报告》从总体概况、履责情况、问题挑战、思考建议4个部分阐述年度网络诚信建设情况。《报告》显示，我国网络诚信建设呈现五大特点：规范力度明显加大、诚信机制加快健全、宣传教育深入人心、社会实践丰富多彩、失信惩戒成效明显，我国网络诚信建设整体状况持续向好。

《报告》指出，随着互联网新技术新模式新业态不断发展应用，网络诚信建设也面临新的问题挑战，主要表现在算法滥用、网络诈骗、不当竞争、直播领域良莠不齐、网络“饭圈”乱象频发等5个方面。《报告》从思想引领、法治保障、体系构建、加强监管等方面，提出加强网络诚信建设的4条思考建议：

一是推进网络诚信规范化建设。通过法治保障、标准规范、强化自律，形成政府、社会、企业等协同治理的网络诚信建设格局。二是加强重点领域监管。以专项整治为抓手，进一步完善网络信息内容审核，依法加强个人信息保护，推进算法安全规范治理，强化网络直播监管，促进网络生态持续改善。三是推进网络诚信建设示范工程建设。持续打造网络诚信品牌，拓展深化“诚信之星”和好网民评选，积极推进企业社会责任评估，推动诚实守信成为全社会的共同价值追求。四是建立网络职业素养培训体系。创新方式方法、加大培训力度，不断提升互联网从业人员道德素养和业务技能，持续为网络诚信建设注入发展动力。

《 人民日报 》（ 2022年08月31日 06 版）

(责编：申佳平、陈键)

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