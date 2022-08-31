招募和培训健康生活方式指导员80万余人次
全国超过96%县区已开展全民健康生活方式行动
2022年08月31日08:32 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京8月30日电 （记者申少铁）中国疾控中心日前召开2022年全民健康生活方式宣传月核心信息发布与解读会。全民健康生活方式行动自2007年启动以来，在各地积极推动下，目前已覆盖全国超过96%的县区，建成12类健康支持性环境8万余个，招募和培训健康生活方式指导员80万余人次。
9月是全民健康生活方式宣传月。今年全民健康生活方式宣传月的主题为“‘三减三健’ 健康相伴”。发布与解读会现场向公众发布了减盐、减油、减糖、健康口腔、健康体重、健康骨骼的“三减三健”宣传核心信息。
《 人民日报 》（ 2022年08月31日 11 版）
(责编：申佳平、陈键)
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