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水利建设支撑岁稔年丰（人民时评）

——数据里的“中国活力”②

王  浩
2022年08月31日08:33 | 来源：人民网－人民日报
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　　水利工程特别是重大水利工程的建设，能充分发挥吸纳投资大、产业链条长、创造就业多的优势，对扩内需、稳投资、稳住经济基本盘具有重大意义

　　基础设施的发展水平，关系国民经济体系整体效能。扩大基础设施有效投资，不仅能拉动经济增长，还有助于解决发展中的难题，促进经济高质量发展

　　

　　在江河湖畔、广袤原野，一个个水利建设施工现场热火朝天。从淮河入海水道二期工程，到引江补汉工程，开挖隧洞、凿山筑坝，国家水网建设按下了快进键。水利部数据显示，截至今年7月底，全国在建水利项目达到3.18万个，投资规模达1.7万亿元；完成水利建设投资5675亿元，较去年同期增加71.4%。跃动的数据，说明水利投资不断取得新成效，也彰显了中国经济的活力。

　　作为基础设施投资的重要领域，水利工程特别是重大水利工程的建设，能充分发挥吸纳投资大、产业链条长、创造就业多的优势，对扩内需、稳投资、稳住经济基本盘具有重大意义。从宏观上讲，水利工程“大块头”动起来，能带动产业链转起来，循环畅起来。据估算，重大水利工程每投资1000亿元，可以带动GDP增长0.15个百分点。从微观上看，土石方开挖、混凝土浇筑等，可直接带动水泥、钢铁、机械装备等行业。以近期开工的引江补汉工程为例，初步估算需要水泥230万吨左右、钢材250万吨，带动上下游企业60余家。此外，水利工程的设计、施工、管理等环节可提供多种就业岗位。今年前7月，水利工程施工吸纳就业人数161万人，其中农民工123.3万人。

　　习近平总书记强调，“基础设施是经济社会发展的重要支撑”。基础设施的发展水平，关系国民经济体系整体效能。扩大基础设施有效投资，不仅能拉动经济增长，还有助于解决发展中的难题，促进经济高质量发展。除了投资规模，我们要对资金投向给予更多关注。以水利基础设施为例，今年上半年，90.9%的完成投资，集中在流域防洪工程体系、国家水网重大工程和河湖生态修复保护。水利基础设施投资把联网、补网、强链作为建设重点，不断提高设施网络效益，有助于补短板、增后劲，也有利于畅通经济循环。

　　基础设施具有基础性、先导性、战略性、引领性作用，水利基础设施更是如此，因为水的承载空间决定了经济社会的发展空间。水利是农业的命脉，我国农田有效灌溉面积占全国耕地面积的54%，生产了全国总量75%以上的粮食和90%以上的经济作物。提升灌区质量，保障农业灌溉用水，具有战略性意义。今年大中型灌区新建和改造项目投资规模达388亿元，能让更多的望天田变成丰收田。这样的水利基础设施投资有很强的正外部性，当下可以稳就业、稳增长，增加经济活力，未来则有助于提升农业生产效率，保障粮食安全，厚植发展优势。

　　当前，有效需求不足仍然制约着经济恢复，推进水利基础设施建设，需要在惠民生方面下更大功夫。在做好大动脉、主骨架工程建设的同时，还要下足绣花功夫，畅通微循环，让群众实实在在受益。灌区建设和改造不仅要做好主干渠、大泵站的建设维护，更要疏通毛细血管，让清水畅流田间地头。在国家水网建设上，要谋划好配套工程、衔接工程，有序实施省市县水网建设，打通“最后一公里”，确保大水利连上千家万户。

　　水利基础设施建设，是构建现代化基础设施体系的重要组成部分，对于拉动经济增长、促进高质量发展具有重要意义。扩大有效投资，精准补短板、强弱项，不断优化水利基础设施布局、结构、功能和发展模式，定能为巩固经济回升向好趋势作出应有贡献，为国泰民安、岁稔年丰提供有力支撑。


　　《 人民日报 》（ 2022年08月31日 05 版）
(责编：申佳平、陈键)
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