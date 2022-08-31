本报记者 武少民 金 歆 靳 博

网络文明是新形势下社会文明的重要内容，是建设网络强国的重要领域。8月28日至29日在天津举办的2022年中国网络文明大会以“弘扬时代新风 建设网络文明”为主题，各界交流网络文明共建经验，共谋网络文明时代新篇，倡导以时代新风塑造和净化网络空间，共建网上美好精神家园。大会由中央网信办、中央文明办、中共天津市委、天津市人民政府共同主办。

传播正能量，新时代网络文明建设成绩斐然

本次大会，国家电网天津滨海供电分公司运检部配电抢修班班长、“时代楷模”张黎明与其他代表共同发布《共建网络文明天津宣言》。“每个人都要当好网络公益带头人，让网络成为道德文明的栖息地，让时代新风充盈网络空间。”张黎明近年来累计参加线上线下各类宣讲120余场，受众6万余人次。

本次大会网络诚信建设高峰论坛上，《中国网络诚信发展报告2022》发布，显示我国网络诚信建设呈现规范力度明显加大、诚信机制加快健全、宣传教育深入人心、社会实践丰富多彩、失信惩戒成效明显5大特点，我国网络诚信建设整体状况持续向好。

天津市委网信办主任、市大数据管理中心党委书记王芸表示，“爱国诚信、务实创新、开放包容”诠释了海河儿女的道德追求和价值取向，“我们探索以数字加诚信来驱动数字文明向善，让数字文明更好造福于人民。”

“看看我们甘南特产的卤汁牦牛肉、羊肚菌、炒青稞……”在云账户展区，来自甘肃省甘南藏族自治州的藏族主播卓玛正在直播间展示家乡特产，“我的两个账号现分别拥有超过10万和47万的粉丝量，我要通过短视频直播帮助乡亲们卖出更多家乡特产。”卓玛说。

“网络文明建设需要企业担当更多责任，助力广大群众通过网络平台实现致富增收。”云账户（天津）共享经济信息咨询有限公司首席技术官邹永强介绍。云账户在甘南藏族自治州设立二级总部，培训网络营销师为当地农副产品引流。2021年实现收入5.84亿元，今年上半年收入已达到去年全年水平的1.6倍。

完善法治监管，营造清朗网络空间

党的十八大以来，有关部门坚持把依法治网摆在更加突出的位置。本次大会上，不少嘉宾提到良好的法律法规制度对网络文明建设的重要意义。

“2019年以来，我们累计清理违法和不良信息200多亿条、账号近14亿个。”中央网信办副主任盛荣华介绍，针对网络暴力、网络水军、网络黑公关等较为突出的问题，中央网信办结合“清朗”系列专项行动集中力量进行整治，为营造良好的网络生态提供有力保障。

为切实保障网民权益，由中央网信办指导，中国互联网联合辟谣平台主办的“让网络谣言无处遁形”网络辟谣标签专项工作也在本次大会上正式启动。辟谣标签工作一方面曝光谣言，有力打压网络谣言传播空间，降低网络谣言的负面影响；另一方面，扩大辟谣声音覆盖面，将更多网络平台吸纳进来。

“过去几年，随着网络安全法、数据安全法、个人信息保护法等法律的陆续颁布实施，我国网络数据安全领域的法律体系已相对完善。下一步，要重点关注促进网络数据发展与利用方面的立法。”中国政法大学副校长时建中说，要完善数据全流程合规和监管规则体系，建设规范的数据交易市场。

“北京互联网法院成立后，主动发挥在确立规则、完善制度、数字治理方面的示范作用，深化网络空间的司法治理，推动网络文明建设。”北京互联网法院院长张雯介绍，互联网法院将通过司法裁判保障数字技术在法治轨道运行。

“我们希望和行业一道，从严守企业合规底线、推进行业生态合规、探索数据发展新规则等三方面努力，共建开放、创新、安全的数字生态。”腾讯集团法务副总裁江波表示，只有合法合规，数字经济和数字社会才能健康长远发展。

网络文明建设，助力弘扬中华优秀传统文化

“新冠肺炎疫情影响下，线下跨国交流受到影响，我们推出了一批历史感、科技感、时尚感的产品，助力中华优秀传统文化在云端的能见度和热度显著提升。”中国日报网总编辑韩蕾说，“我们将推动中华文化走出去，向世界推介更多具有中国特色、体现中国精神、蕴藏中国智慧的优秀文化。”

“互联网传播时代，人工智能、远程医疗、大数据等新技术的广泛应用，为中医药事业的传承发展注入了新的生机，增添了新的活力。”中国工程院院士张伯礼表示，当前，“互联网+中医药”已成为传统中医药新时代转型发展的共识。“在新冠肺炎疫情防控过程中，中西医结合、中西药并重，彰显了中医药文化的独特魅力，增强了人民群众的民族自信、文化自信。”

三星堆博物馆馆长雷雨表示，向上向善的网络空间，正在成为传播中华优秀传统文化、弘扬正能量的重要载体。

网络文明建设重在实践，要聚焦网络空间内容建设、文化建设、道德建设、法治建设、生态建设等方方面面，集中优势资源推出一批品牌示范项目。中国互联网发展基金会理事长王秀军说，“我们联合一批优质的网络内容生产传播企业，募集社会资金，设立了中国正能量网络传播专项基金。”

与会嘉宾们表示，将以本次中国网络文明大会的举办为契机，弘扬新风正气，净化网络生态，培育积极健康、向上向善的网络文化，构建各方共建、成果共享的网络文明建设格局。

《 人民日报 》（ 2022年08月31日 06 版）

(责编：申佳平、陈键)

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