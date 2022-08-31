本报记者 刘成友 辛 阳 刘佳华

抚顺新钢铁有限责任公司的“智慧大脑”，让这家有着60多年历史的老企业焕然一新。“以前要获得一组生产数据，工程师得到现场花6个小时收集，现在只要1分钟。”指着百余块屏幕上显示的生产控制信息，公司炼铁厂厂长孙智强说。

沈阳五颗珍珠网络科技有限公司为沈阳桃仙国际机场开发的100名“数字员工”，利用人工智能、大数据技术，能帮助疾控部门进行疫情流调排查。传统产业在创新中转型升级，新兴产业在创新中加速崛起。近年来，辽宁坚持把创新作为驱动振兴发展的第一动力，依靠创新改造升级“老字号”、深度开发“原字号”、培育壮大“新字号”，奋力走出高质量发展新路子。统计数据显示，2021年，辽宁规模以上装备制造业增加值同比增长8.1%，高技术制造业增加值增长12.9%；新能源汽车、服务器、集成电路等工业新产品产量分别增长1.2倍、94.5%、42.8%；规模以上工业企业利润总额增长30.3%。今年上半年，全省高技术制造业增加值和高技术制造业投资，同比增长均超过12%。

2013年8月，习近平总书记在辽宁考察时强调，全面振兴东北地区等老工业基地是国家既定战略，要总结经验、完善政策，深入实施创新驱动发展战略，增强工业核心竞争力，形成战略性新兴产业和传统制造业并驾齐驱、现代服务业和传统服务业相互促进、信息化和工业化深度融合的产业发展新格局，为全面振兴老工业基地增添原动力。2018年9月，习近平总书记在沈阳主持召开深入推进东北振兴座谈会时强调，要依靠创新把实体经济做实、做强、做优，坚持凤凰涅槃、腾笼换鸟，积极扶持新兴产业加快发展，尽快形成多点支撑、多业并举、多元发展的产业发展格局。

牢记嘱托，辽宁用人工智能、大数据、物联网等新一代信息技术为装备制造、冶金、石化等“老字号”“原字号”产业赋能增效，以“智变”求“质变”。目前已完成109个智能制造重点项目建设，经过升级改造的企业，生产效率平均提升21.2%，运营成本平均降低15.6%。

着力推进战略性新兴产业、高技术制造业、高技术服务业和数字经济等“新字号”产业发展，加速集聚新动能。目前，辽宁高新技术企业达8107家，是2012年的8倍；科技型中小企业达18158家，是2017年的8.7倍；雏鹰企业3017家、瞪羚企业547家，创新创业沃土上的新苗越来越多。

创新能力提升依靠创新生态优化，辽宁以制度创新为技术创新打造生态、厚植土壤。“辽宁出台科技创新条例，实施科技引领创新工程，一体推进创新生态、创新平台、创新人才工作。”辽宁省科技厅厅长王力威说。

从引导企业走向“专精特新”，到培育成长为“小巨人”，再到变身“单项冠军”，辽宁组织科研人员上门服务、举办培训，惠及科技企业1.2万家。出台政策，梯度培育，让新兴产业不断深耕赛道，2021年全省高技术制造业投资同比增长71.2%。辽宁冷芯半导体科技有限公司去年落户沈阳市浑南区，从选址到建成投产，仅用时3个月。公司创始人孙东明说，如今公司成功研发出高性能多级微型半导体制冷芯片，月产能已达30万枚。

让企业做“盟主”，辽宁构建省级实质性产学研联盟400个，提升类产学研联盟628个。针对产业链、创新链上的“堵点”“断点”，辽宁以企业为主体，组织实施省级“揭榜挂帅”科技攻关项目267个，承担国家重点科研项目91项，突破关键核心技术340项、研发重大创新产品257个。曾成功研制亚洲最大风洞装置用压缩机组的沈鼓集团，去年牵头多所高校、科研院所成立产学研联盟，已开展联合攻关100多项。

实施“兴辽英才计划”，集聚创新人才。自2018年启动以来，该计划已累计投入10亿元，支持和奖励各类英才1341人次、高水平创新创业团队120个。

《 人民日报 》（ 2022年08月31日 07 版）

(责编：申佳平、陈键)

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