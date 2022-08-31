本报上海电 （记者沈文敏）上海数据交易所近日在全国率先设立数字资产板块，打造数字资产与实体经济深度融合的新样板。

上海数交所总经理汤奇峰表示，上海数交所以“五大首发”打造全新的数字资产板块。一是创新首发数字资产新定义，定义数字资产的“四不五可六类”：“四不”即底层商品为金融资产的不上市、无明确经济价值的不上市、数字资产产权不清晰的不上市、不符合国家法律法规的不上市；“五可”即可穿透、可确权、可定价、可流通、可溯源；“六类”即现阶段可交易数字资产主要包括文博衍生、数字文创、消费场景、品牌营销、产业应用、数据知识产权等六种类型。二是首创数字资产板块管理规范，构建数字资产板块框架体系。三是创新首发与实体经济强耦合的数字资产，依托上海数交所完成首个数字资产的登记和发行，让传统品牌、老字号共享数字化转型红利。四是首发数字资产网，涵盖数字资产产业动态、数字资产市场行情、国家地方政策指引、相关行业制度规范等市场关心的内容，打造具有引领性的数字资产市场门户。五是创新首发数字资产管理工具“数账通”，实现数字资产一站呈现。

据悉，数字资产板块设立将促进传统企业实现数字化转型，助力数字经济向纵深发展；激发新经济领域的创业创新活力，逐步培育出数字资产领域的创作者、发行方、铸造者和发行平台等新主体。

(责编：申佳平、陈键)

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