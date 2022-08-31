HICOOL 二〇二二全球创业者峰会现场，与会嘉宾在新消费展台前参观展品。

（主办方供图）

本报北京8月28日电 （记者王昊男）8月26日至28日，以“创业同心 相聚创新”为主题的HICOOL 2022全球创业者峰会在北京中国国际展览中心（新馆）举办。记者从会上了解到，未来，北京将在顺义区建设一座规划面积为6.98平方公里的创新之城，为优秀科技项目提供集中落地承载区，营造宜居宜业的发展环境。

作为北京首个以海内外人才创业大赛为主体的综合性国际人才活动，HICOOL全球创业者峰会致力于打造多层级、多维度、多元化的国际创业模式。“HICOOL给创业者提供了全方位的服务，吸引了越来越多的企业在京发展，海高大厦及产业园的承载能力已不能满足落地需求，亟须有更大空间，‘海创城’应运而生。”北京市海外高层次协会理事长关鸿亮介绍说。

据了解，在HICOOL产业园基础上升级打造的“海创城”，将为优秀科技项目提供集中落地承载区，营造宜居宜业的发展环境。“海创城”将建立高浓度的创新创业集聚区，快速落位一批重点项目，承接创新资源、链接创新要素、激活创新创业主体；持续导入创新资源要素，联动导入留学人才回国服务示范区、国家（中关村）火炬科创学院等资源；建设硬科技转化孵化服务平台，聚焦硬科技创业孵化全流程，提供从概念验证、小试中试、测试验证到场景应用的全周期服务。

北京市顺义区相关负责人介绍，“五年内，‘海创城’预计实现四个‘1’的发展目标，即：打造1个高浓度创新的核心区，引入1万名国际化创新创业人才，培育100家北京市‘专精特新’中小企业，创造100+亿元硬科技产业年产值，逐步形成有海外氛围、有多元文化、有创新事业、有宜居生活、有服务保障的立体城市空间，助力北京国际科技创新中心和高水平人才高地建设。”

“我们将围绕创业者需求，提供更加精准的政策支持，更加有效的服务保障，着力打造北京人才工作的新标杆，凝聚高水平人才高地建设的合力。”北京市人才工作局人才发展处处长刘光毅说。据了解，HICOOL经过三年培育和打造，已覆盖117个国家及地区，收获14834名创业人才、11060个创业项目，诞生了44家“专精特新”企业，相关获奖项目共获得205亿元融资。

本届峰会上同时签署了《留学人才回国服务示范区合作框架协议》、留学人才回国服务示范区揭牌、启动国家（中关村）火炬科创学院试点建设、启动火炬科创金融加速计划暨“火炬科创基金”。据北京市人才局相关负责人介绍，“今年峰会朋友圈进一步扩大，国际合作渠道拓展为104个；今年共吸引了来自全球91个国家和地区的5016个创业项目、6672位创业人才报名参赛，较2021年分别同比增长25%、31%。”

(责编：申佳平、陈键)

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