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广西农业品牌带动“桂品出乡”

2022年08月31日08:37 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　广西柳州融安县因地制宜发展农产品特色产业，带动村民增收。图为8月18日，融安县大良镇石门村的果农在分拣准备外销的黄皮果。
　　韦荣军摄（人民视觉）

　　本报南宁电  （记者庞革平）百香果、芒果、六堡茶、茉莉花……夏秋时节，广西壮族自治区众多特色农产品正源源不断销往各地。通过打造农业品牌，广西大力推动“桂品出乡”。据广西农业农村厅负责人介绍，目前，广西已培育“广西好嘢”品牌411个，有力促进了农村经济发展。2021年底，广西农业品牌总产值达1397亿元，品牌总价值3200亿元以上，带动农村就业人口965万。

　　为加强农业品牌打造，广西建立了一套农业品牌建设制度，累计安排近5亿元财政预算用于支持农业品牌建设。广西创设农业品牌目录，共精选“广西好嘢”品牌411个来加强培育，其中农产品区域公用品牌76个、农业企业品牌129个、农产品品牌206个。广西还加强绿色有机地标认证体系建设，构建了专门工作机构和制度体系。

　　记者了解到，目前已有一批“桂字号”农业品牌脱颖而出。百色芒果等11个区域公用品牌上榜农业农村部首批中国农业品牌目录。陆川猪等10个品牌入选2021年中国农产品区域公用品牌市场竞争力品牌、市场竞争力新锐品牌。横县茉莉花茶等9个品牌入选2021年中国品牌价值评价区域品牌100强。

　　品牌构建带动产销对接，推动“桂品出乡”。2021年，广西举办全国农产品产销对接助力乡村振兴等17场大型活动，达成合作意向金额超230亿元。2021年底，广西农业品牌总产值达1397亿元，品牌总价值3200亿元以上，推动2020—2021年广西农产品销售额及销售量双双实现增长。2021年，广西一产增加值增长8.2%，创下新高。

(责编：申佳平、陈键)
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