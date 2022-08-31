本报记者 李 婕

8月29日，一列满载着空调、电视、冰箱、洗衣机等拥有企业自主知识产权产品的列车从四川成都国际铁路港发车，将分别到达德国、荷兰、波兰、匈牙利等欧洲6个国家，为其带去优质商品。

白桂斌摄（人民视觉）

观察对外贸易形势，原产地证书是重要的晴雨表。中国贸促会8月29日发布的数据显示，今年前7个月，全国贸促系统累计签发原产地证书271.5万份，签证金额共计2333.1亿美元，实现较快增长。

原产地证书是出口国特定机构出具的出口货物为该国家（或地区）原产的证明文件，因此其签发情况也被视为对外贸易的晴雨表。中国贸促会是中国原产地证书签发的法定机构之一。

中国贸促会新闻发言人、中国国际商会秘书长孙晓在中国贸促会当日举行的新闻发布会上介绍，今年以来，全国贸促系统原产地证书签发情况呈现三个特点：

一是增长速度快。前7个月，签证金额较去年同比增长23.7%，反映出中国对外贸易依然延续稳中向好的态势。其中，非优惠原产地证书197.06万份，金额1988.34亿美元，同比增长22.28%；优惠原产地证书74.49万份，金额344.74亿美元，同比增长32.35%。

二是服务企业量大面广。前7个月，共为全国30个省区市8万多家外贸企业签发原产地证书，涉及机电、化工、纺织、汽车等多个行业。

三是《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）原产地证书的签发成为新的增长点。前7个月，签发RCEP原产地证书7.02万份，金额34.32亿美元，出口国涵盖所有已实施协定的12个成员国，办证企业累计超过1.5万家，预计为中国出口产品在RCEP进口成员国减免关税约0.52亿美元。

之前有外贸企业反映，海运运价上涨、缺箱少柜等问题对企业经营影响较大。孙晓说，企业反映，一些热门航线运价已经有所下降，集装箱海运市场不再“一箱难求”。近期中国贸促会针对500多家企业开展的一项问卷调查显示，企业当前面临的主要困难是物流慢、成本高、订单少。56%的企业表示，原材料价格和物流费用高，例如海运航线运价虽然短期下跌，但仍处于中长期高位。62.5%的企业表示，订单不稳定，短单小单多、长单大单少。企业的诉求主要集中在维护国际国内物流稳定畅通、落实纾困帮扶政策、便利跨境人员往来等方面。一些企业期待恢复国内办展和放开境外参展，以获取更多订单。

“在调研中，我们也注意到一些积极因素。近三个月来，随着国内疫情得到有效控制，特别是国家稳经济一揽子政策加快落实，外贸进出口企稳回升，企业预期和信心正在逐步改善。”孙晓说。

据介绍，中国贸促会正多措并举服务企业，促进外贸保稳提质，包括深入研究恢复出国经贸展览审批有关工作，助力企业“保订单、增订单”；为企业提供多元化的国际商事法律服务，助力企业防风险、稳市场；建好服务企业综合平台等。

“下一步，我们将密切跟踪研判外贸企业新动向、助企纾困政策落地新成效，大力支持外贸企业获取订单、稳住市场，为稳住经济大盘作出更大贡献。”孙晓说。

(责编：申佳平、陈键)

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