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夏粮收购进展总体顺利

2022年08月31日08:38 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京8月30日电  （记者杜海涛）国家粮食和物资储备局最新发布：截至8月25日，主产区各类粮食企业累计收购小麦5030万吨，同比增加80万吨，旺季收购进度已超八成，大部分主产区已进入收尾阶段，夏粮收购进展总体顺利。

　　今年夏粮上市以来，收购工作呈现进度快、质量好、价格稳、市场活的显著特点。目前小麦每斤在1.53元左右，同比提高近3角钱，种粮农民收入提高。由于价格明显高于每斤1.15元的最低收购价，主产区均未启动托市收购。

　　国家粮食和物资储备局监测数据显示，今年新收获小麦的整体质量为近10年来较好水平。前期，国家粮食和物资储备局随机抽查了部分库点的新收小麦，经质量检验均达到一等水平。此外，早籼稻收购平稳有序，主产区累计收购472万吨，同比增加56万吨；收购价格每斤1.32元左右，同比提高3分钱，优质优价特征明显。

(责编：申佳平、陈键)
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