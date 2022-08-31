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前7月工业投资同比增长10.5%

2022年08月31日08:38 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京8月30日电  （记者王政）记者从工信部获悉，今年前7月，我国工业投资继续保持两位数增长，工业投资、制造业投资同比分别增长10.5%、9.9%，高技术制造业投资同比增长22.9%。

　　工业投资总体保持较快增长。前7月，我国工业投资同比增长10.5%，增速较全国固定资产投资高4.8个百分点，自2021年3月份以来连续16个月高于全国固定资产投资增速。

　　高技术制造业继续发挥投资增长主引擎作用。前7月，高技术制造业投资同比增长22.9%，较制造业投资增速高13个百分点。其中，电子及通信设备制造业、医疗仪器设备及仪器仪表制造业、航空、航天器及设备制造业等行业投资增长较快，同比分别增长27.5%、26.6%和19.9%。

　　近八成工业行业投资保持两位数增长。前7月，38个工业大类行业中有36个行业投资保持同比增长，30个行业保持两位数增长。

(责编：申佳平、陈键)
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