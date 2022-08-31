中央财政再次下达农资补贴100亿元
2022年08月31日08:37 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京8月30日电 （记者汪文正）记者从财政部获悉，中央财政近日下达资金100亿元，再次向实际种粮农民发放一次性农资补贴，统筹支持秋收秋种，缓解农资价格上涨带来的种粮增支影响，进一步调动农民种粮积极性。至此，2022年中央财政已分三批累计下达补贴资金400亿元。
此次补贴对象仍为实际承担农资价格上涨成本的实际种粮者，包括利用自有承包地种粮的农民，流转土地种粮的大户、家庭农场、农民合作社、农业企业等新型农业经营主体，以及开展粮食耕种收全程社会化服务的个人和组织，确保补贴资金落实到实际种粮的生产者手中。各地区结合有关情况综合确定补贴标准，充分运用现代化信息技术手段，继续采取“一卡（折）通”等方式，及时足额将补贴资金发放到位。
(责编：申佳平、陈键)
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