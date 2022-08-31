本报北京8月30日电 （记者廖睿灵）国家能源局综合司、国家发展改革委员会办公厅、国家市场监督管理总局办公厅近日印发《关于进一步提升煤电能效和灵活性标准的通知》，提出组织制修订发布一批考核约束性标准、组织制修订发布一批关键配套标准、持续推动其他配套标准制修订，以“三个一批”标准支撑和规范煤电机组清洁高效灵活性水平提升。

通知要求，重点修订新建机组的设计供电煤耗门槛要求、对应的负荷率基准，以及现役机组的运行供电煤耗要求、对应的修正方式（尤其50%以下负荷率的修正系数）等。有关标准制修订工作原则上在2023年底前完成。此外，依托“三改联动”组织开展先进适用标准示范，采用“揭榜挂帅”等方式，择优遴选并严格控制示范项目数量，重点开展考核约束性标准和关键配套标准打包示范，并于项目投运1年后组织验收。符合条件的示范项目可享有相关支持政策。

(责编：申佳平、陈键)

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