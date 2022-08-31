人民网记者 杨曦

今夏以来，受持续晴热高温天气影响，我国农业生产面临较为严峻的抗旱减灾形势。眼下，占全年粮食总产量四分之三的秋粮，正陆续进入生产中后期。保秋粮丰收，成为当前“三农”工作的首要任务。

8月24日召开的国务院常务会议指出，要进一步做好抗旱减灾工作。科学调度水资源，多措并举增加抗旱水源。优先保障群众饮用水。保障农业灌溉用水，指导农户抗旱保秋粮。中央预备费拿出100亿元，重点支持中稻抗旱。

积极落实抗高温热害干旱措施，持续推进高标准农田建设，谋划部署“早秋粮损晚秋补”……为牢牢守住粮食安全，各地主动出击，打响夺取秋粮丰收保卫战。

千方百计减少因灾损失

山东省费县农户在玉米地铺设管带灌溉抗旱。受访者供图

自7月份以来，我国部分地区农业干旱和高温热害叠加，成为影响秋粮丰收的最大威胁。面对旱情，各地区相关部门紧急部署防旱抗旱工作，包片负责、服务到田、筹备在前，千方百计降低高温天气造成的灾害损失。

“各工作组要深入各乡镇受旱严重地区，实地调查了解农业生产受影响情况、抗旱工作推进落实情况，了解抗旱工作中存在的问题及建议，下沉一线协调落实生产用水、抗旱技术措施等，指导晚秋生产，帮助农户协调解决实际困难。”8月25日，在重庆市忠县农业农村委相关负责人的号召下，16支农业生产防旱抗旱工作组集结完成，奔赴29个乡镇街道开展农业抗旱指导服务。

在山东省临沂市费县，玉米是当地秋粮生产的大头，对夺取全年粮食丰收意义重大。“玉米需水量特别大，保障生育期的灌溉对于秋收来说太重要了！”费县梁邱镇怀沂农机化种植专业合作社的裴怀义介绍，今年合作社共种植1000余亩玉米。为对抗旱情，该合作社发动社员使用动力电泵、柴油泵，通过铺设管带灌溉抗旱；对零星地块采取拉水到地头，使用直流电泵浇水的方式抗旱救灾。截至目前，已完成600余亩玉米的抗旱防灾工作。

全国农业技术推广服务中心节水农业技术处处长吴勇表示，对于丘陵岗地、“望天田”等缺乏水源的区域，建议通过机械、机井等提水送水，尽可能扩大水源，发挥好专业化社会化服务组织作用，集中喷施叶面肥、抗旱保水剂等，千方百计减少因灾损失。

大力推进高标准农田建设

重庆市万州区恒合土家族乡，应急队员灌溉高标准农田。冉孟军摄

旱能浇、涝能排，是种地的两大关键。近年来，高标准农田日益成为多地粮食稳产增产的“压舱石”。持续改善农业生产条件，推进高标准农田建设，才能真正实现旱涝保收、高产稳产。

“今年全省新增浅埋滴灌240万亩，达到300万亩以上。与此同时，我们还强化新品种选育和配套技术集成推广，加强秋粮作物田间管理，以确保全年粮食面积稳定、单产提高、品质提升。”河北省农业农村厅二级巡视员、种植业处处长李联习介绍说。

近年来，河北省深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，依托独特区位优势，大力推进高标准农田建设。据了解，2022年，河北省实际落实370万亩高标准农田建设项目。项目建成后，道路通达率、灌溉排水水平大幅提升，农业综合生产能力将得到进一步提高。

在山东费县，结合其“丘陵、平原、山地各占三分之一”的独特地形，该县农业农村局组织农技人员到田间地头调查评估土壤墒情，通过高标准农田建设灌溉设施、80000余亩的水肥一体化设备，加快灌区节水改造和喷灌、微灌、滴灌等先进节水技术的推广，引导当地农民减少大水漫灌，同时提高灌溉水利用系数。

“从长远看，还是要加强高标准农田建设。重点是没有水源灌溉条件的、灌溉渠系不配套的区域，要结合高标准农田等项目建设，强化农田基础设施配套，推广软体集雨窖、补灌水肥一体化等高效节水灌溉技术。”吴勇如是说。

精心谋划“早秋粮损晚秋补”

收割机在重庆市黔江区小南海镇大路社区收割稻谷。杨敏摄

早秋粮损晚秋补。遭遇极端高温天气后，晚秋生产尤其要重视。8月22日，农业农村部等四部门印发紧急通知，要求毫不放松抓好抗高温热害干旱夺秋粮丰收。通知提出，要适时补种改种红薯、杂粮等晚秋作物，适宜地区的中稻可割茬蓄留再生稻。

“我们已经将晚秋生产目标分作物种类下达到各镇乡，一旦条件成熟即栽种，力争将高温伏旱带来的损失降到最低。”重庆市万州区农业农村委有关负责人表示，将力争在适宜地区发展再生稻1000亩，在受灾严重区域改种扩种秋马铃薯5万亩，利用撂荒地、冬闲田、冬闲地、国土恢复耕地扩种油菜1.16万亩。

据了解，今年重庆将大力抓好晚秋生产，力争在常年基础上扩种50万亩秋马铃薯，并因地制宜发展果园套种等模式扩大秋红苕、秋荞麦等晚秋种植。抓好种子、肥料、农膜和柴油等农资调剂调运，引导农民雨后及时蓄水、翻耕空闲田土，确保第一时间开展晚秋生产。

四川省近日召开的农业抗旱保丰收工作视频会议提出，要聚焦大春稳产增产，抓紧抢收抢管，抓实抗旱保苗，抓牢晚秋补歉，坚决完成粮食生产目标。要积极开辟绿色通道，简化理赔程序，确保农业保险尽早兑付到位，维护群众切身利益。

“把晚秋作为一季庄稼来种，抓紧储备秋播生产所需的种子、肥料、农药等农资，做好农机具检修，适时开展田地翻耕等农事活动。我们为秋播做好了充足准备，力争筑牢全年粮食及农业丰收的最后一道防线。”重庆市忠县农业农村委有关负责人表示。

（黄亚辉、张代生、赵明妍对本文亦有贡献）

(责编：杨曦、高雷)

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