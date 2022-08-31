原标题：释放创新动能 多维度支撑高质量发展

习近平总书记在经济社会领域专家座谈会上发表重要讲话指出：“实现高质量发展，必须实现依靠创新驱动的内涵型增长。我们更要大力提升自主创新能力，尽快突破关键核心技术。这是关系我国发展全局的重大问题，也是形成以国内大循环为主体的关键。”

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央，把创新放在新发展理念的首要位置，把创新作为引领发展的第一动力，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，锚定高质量发展目标，立足中国特色，着眼全球发展大势，把握阶段性特征，对新时代科技创新谋篇布局。

世界知识产权组织发布的全球创新指数排名显示，中国从2012年的第34位上升到2021年的第12位，成功跻身创新型国家行列。创新正在全社会蔚然成风，为推动经济社会高质量发展提供更加磅礴的动力源泉。

为高质量发展提供源头供给

“高质量发展的一个重要指标就是从要素驱动到创新驱动，这是高质量发展最主要的特征之一。”在今年6月召开的新闻发布会上，科技部部长王志刚曾如此概括。

“高质量发展是我们国家发展到特定阶段提出来的。它蕴含在创新、协调、绿色、开放、共享这五大新发展理念中，这五大新发展理念是高质量发展的高度概括和总结。”中国科学院科技战略咨询研究院研究员、中国创新战略和政策研究中心产业技术组组长王晓明在接受科技日报记者采访时说。

王晓明分析，在高质量发展阶段，从投入和产出的角度来看，以往劳动密集型、资源密集型的产业形态更多向技术密集型和知识密集型的产业形态发展，科技创新、人才、知识产权等要素对经济社会发展的支撑作用日益凸显。

那么，科技创新如何支撑高质量发展？

“科技要在产业、企业、区域、重大工程、人才队伍建设等方面着力发挥作用。要发挥科技的渗透性、扩散性、颠覆性作用，为高质量发展提供更多的源头供给、科技支撑和新的成长空间。”在“中国这十年”系列主题新闻发布会上，王志刚从科技引领新兴产业发展、科技助推传统产业升级、科技支撑重大工程建设、科技提升企业竞争力、科技促进区域创新发展、培养高水平科技人才等维度阐释了科技创新对高质量发展的支撑作用。

驱动产业不断转型升级

“产业升级是经济高质量发展的重要体现。”在王晓明看来，科技创新可以从众多维度支撑高质量发展，而推动产业转型升级是其中重要维度之一。

这样的案例比比皆是：持续20多年的“三横三纵”技术研发，形成了我国新能源汽车较为完备的创新布局，产销量连续7年位居全球首位。

重庆现代产业研究院副院长高钰在接受记者采访时说，数字经济的高质量发展离不开核心工业软件技术的发展和工业软件应用生态的培育。

“从改革开放以来我们国家产业发展的路径来看，以轻工业起步，发展到原材料加工、重工业，再发展到装备制造、电子信息产业等，产业发展越来越需要科技的支撑。”王晓明说。

王晓明分析，过去十年，中国下大力气发展战略性新兴产业，包括新能源汽车、新一代信息技术、生物医药、新材料等，这些产业均属于技术驱动型产业，更加要求科技创新与产业的结合。

据统计，十年来，全国高新技术企业数量从4.9万家增加到2021年的33万家，上交税额由2012年的0.8万亿，增加到2021年的2.3万亿。

“十年来，战略性新兴产业取得显著成绩，很好地推动了经济高质量发展，而这都离不开科技的支撑作用。”王晓明说。

2020年10月，习近平总书记在深圳经济特区建立40周年庆祝大会上发表重要讲话指出：“要围绕产业链部署创新链、围绕创新链布局产业链，前瞻布局战略性新兴产业，培育发展未来产业，发展数字经济。”

“进入‘十四五’时期，我们要继续将十年来布局的战略性新兴产业做大做强，实现集群化发展、生态化发展，并重点培育未来产业。而未来产业肯定是需要前沿技术、颠覆性技术、源头性技术来支撑的。”王晓明说，这意味着我国进入科技创新支撑产业发展的新阶段。

为重塑新产业链助力

“现在，全国都在复工复产，我们不应该也不可能再简单重复过去的模式，而应该努力重塑新的产业链，全面加大科技创新和进口替代力度，这是深化供给侧结构性改革的重点，也是实现高质量发展的关键。”2020年10月，习近平总书记在《求是》杂志发表重要文章指出。

科技创新如何助力供给侧结构性改革，重塑新的产业链？

“由于基础薄弱，在全球分工体系中，我们曾经整体上被压制在产业链的中低端，依靠劳动力、资源甚至牺牲环境来换取经济的增长。”王晓明分析说，我们需要不断积累，逐渐从产业链的低端向高端发展。如今，我们在产业链低端的积累阶段差不多结束，现在处于往产业链高端跃升发展的阶段，换句话说，就是需要依赖更多高端要素，靠科技创新来驱动发展的阶段。

王晓明告诉记者，在供给侧结构性改革方面，“十四五”规化纲要提出了“产业基础高级化，产业链现代化”。产业基础高级化包含基础原材料、基础元器件、基础工艺、基础技术、基础软件等产业的“强基工程”。因为这些基础领域正是我们产业发展的薄弱环节，一些关键的技术、工艺、原材料，大多源于这些基础领域。

“这就亟须通过产业强基和产业高精尖化，来为产业发展赋能。”王晓明说。

王晓明进一步分析，产业链的现代化体现在产业链所应用的技术、组织方式和整体创新能力的提升。而产业链越往高端去升级，就越依赖知识、科技、人才等要素，越需要将科技创新和产业发展协同起来，实现科技和产业融合发展。

高钰以工业软件技术和产业的协同发展举例说，工业软件在应用过程中促进产业的发展，同时工业软件只有扎根于产业应用的过程中才能不断升级迭代。

应对日益激烈的科技竞争

“我们在往产业链高端跃升的过程中，竞争环境将更加严峻。”谈到形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，王晓明分析，原先的全球化以合作为主导，而如今随着第四次工业革命浪潮的兴起，科技产业竞争日益激烈。

王晓明说，在这种情况下，我们要在能坚持全球化的领域，尽可能坚持全球化。比如汽车产业是全球设计、全球采购、全球生产、全球销售的，我们国家汽车产业的竞争力正在逐步增强，要利用好全球化大市场。

高钰也给出类似观点。她认为在推进自主创新的过程中，要加强国际交流合作、不能闭门造车，在市场应用中不断扩大、深化技术和产业根基，逐渐建立自己的竞争优势。

而在一些前沿技术领域，王晓明指出，要增强自主创新能力，对产业有支撑作用的关键核心技术，一定要掌握在自己手中。

(责编：赵竹青、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经