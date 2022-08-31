原标题：加快稀土新材料产业科技成果转移转化

日前，由人力资源和社会保障部主办，内蒙古自治区人力资源和社会保障厅、内蒙古科技大学共同承办的“稀土新材料产业科技成果转移转化”高级研修班在内蒙古自治区包头市举办。来自全国各地40余位专家学者和近百位学员采取线上线下方式参加了研修。各个领域的专家在4天学习时间里，分别为学员带来了多场高质量的专题讲座。

开班仪式上，中国工程院院士李卫在致辞中回顾了稀土永磁材料发展历程，阐释了科技创新和科技成果转移转化对促进稀土新材料产业健康可持续发展的战略意义。内蒙古科技大学党委委员、副校长赵增武希望广大学员通过此次研修学习，提升工作能力和专业水平，为我国经济社会发展做出更多贡献。

钢铁研究总院有限公司正高级工程师、博士生导师方以坤以“稀土磁性材料科技创新”为题开启了研修班的首场讲座。方以坤从稀土产业链、研发进展、专利分析等几个角度介绍了稀土磁性材料的基本情况、科技创新和专利布局。

方以坤呼吁，稀土作为不可再生的战略资源，需进一步健全稀土新材料科技创新体系和知识产权体系，促进我国稀土资源优势有效转化为经济优势、技术优势和产业优势。

国家知识产权局知识产权发展研究中心原主任韩秀成进行了“大力提升知识产权运用能力，激励和保障高水平创新与高质量发展”为主题的讲座。韩秀成从我国知识产权事业的重要发展、知识产权强国建设若干问题思考及典型案例等几个方面强调了地理标志、与实际相结合的发展道路、高创新高质量发展、知识产权定位的重要性。

科技部科技人才中心原副主任郝强为学员做了题为“从事科技成果转移转化服务应具备的能力与素质”的讲座。郝强从科技成果转化的形势与任务、科技成果转化相关法规政策、技术经理人能力与素质要求等方面进行阐述。郝强指出，科技成果转化是科技创新的“最后一公里”，关系科技创新的成败，因此提高科技成果转化率，增加技术市场交易额，是技术经理人队伍肩负的使命与责任，提升技术经理人队伍的能力、素质和质量尤为重要。

海市科学研究所副所长吴寿仁为学员做了“科技成果转化方式与途径”的讲座。吴寿仁从科技成果、职务科技成果，科技成果转化及其方式，科技成果转化途径，奖酬金政策及个税优惠政策等方面进行了详细介绍。

包钢（集团）公司首席技术专家（稀土磁性材料）、包头稀土研究院磁制冷材料团队带头人黄焦宏为学员做了题为“稀土磁制冷技术和永磁磁路设计应用”的讲座。黄焦宏深入浅出地介绍了磁制冷及应用、稀土永磁材料应用等内容。黄焦宏指出，磁制冷是利用磁性材料所具有的磁热效应实现制冷，具有耗能低、无污染等优点，是替代当前气体制冷的理想技术，可以应用在冰箱、空调等领域。包头稀土研究院是国内最早开展磁制冷研究的单位之一。

创客总部/创客共赢基金创始合伙人、北创投（远京基金）合伙人李建军为学员做了“资本视角下的科技成果转化”的讲座，并提出科技项目投资分为原始创新的孵化，技术商业化和产业化三个阶段，每个阶段的投资策略侧重点都有所不同，要以技术转化带动产业发展，以产业融合促进技术创新。

高研班负责人表示，本次高研班旨在提升我国稀土领域创新驱动力和竞争力，加快稀土关键应用技术研发和产业化，培养造就一批创新型、应用型、技术型人才，形成稀土领域科技成果转化高端人才可持续供给模式，加速释放科技成果转化潜能，促进稀土新材料领域产学研协同创新。（记者 马爱平）

(责编：赵竹青、陈键)

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