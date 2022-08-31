原标题：扎实推进科技创新，让“第一动力”更强劲

习近平总书记多次强调科技创新对于实现高质量发展的重大意义：“实现高质量发展，必须实现依靠创新驱动的内涵型增长。”“充分认识创新是第一动力，提供高质量科技供给，着力支撑现代化经济体系建设。”

十年来，我国全社会研发投入从2012年的1.03万亿元增长到2021年的2.79万亿元，研发投入强度从1.91%增长到2.44%。创新的重要意义日益深入人心，并成为全社会共识，各行各业、各类创新主体正在释放出更加强大的创新力量。

与此同时，正如习近平总书记所指出的，我国发展不平衡不充分问题仍然突出，创新能力不适应高质量发展要求。

当前，新一轮科技革命方兴未艾，世界百年未有之大变局与全球疫情交织叠加，经济全球化遭遇逆流，我国发展处于重要战略机遇期。中华民族伟大复兴的战略全局要求我们加快提升创新能力，实现更高质量发展。

实现高质量发展，要坚决打赢关键核心技术攻坚战。科技立则民族立，科技强则国家强。是否掌握关键核心技术，在很大程度上决定着科技产业发展的强弱，也决定着在国际科技竞争中能否赢得主动权。实践反复告诉我们，关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的。打赢关键核心技术攻坚战，着力突破一批“卡脖子”技术难题，从国内来看，是立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，实现高质量发展的内在要求；从外部环境来看，是积极参与新一轮科技革命，应对国际局势变化带来的外部风险的必经之路。

实现高质量发展，要实现科技创新与产业发展深度融合。产业越是往高端化方向转型升级，就越高度依赖科技创新，就越要求科技创新与产业发展深度协同和融合。要围绕产业链部署创新链、围绕创新链布局产业链。依据产业发展需求开展科技创新，推动科学技术在产业应用中迭代升级，利用科技创新优势进一步促进产业发展。要健全产学研用协同创新机制，完善技术转移机制，加速科技成果产业化，使科技创新与产业发展相互促进、相辅相成、相得益彰。

实现高质量发展，要加强企业在科技创新方面的主体地位。企业作为市场主体，是科技与经济紧密结合的主要载体，实现高质量发展，必须下大力气增强企业创新能力。要发挥企业和企业家在国家创新决策中的重要作用，支持企业开展产业关键共性技术攻关，为企业参与基础研究、技术创新、成果转化、产业化等科技创新活动创造条件，引导企业加大研发投入，落实好企业研发费用加计扣除政策，进一步完善中小企业创新服务体系，不断激发企业创新活力。

谋科技就是谋未来，抓创新就是抓发展。站在新的历史起点上，我们要扎扎实实推进科技创新，充分释放全社会创新创造潜力，为驱动经济社会高质量发展提供生生不息的强大动能。

(责编：赵竹青、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经