原标题：中国新媒体技术让人们更好“感触”未来

8月30日，2022中国新媒体大会在湖南长沙开幕。

一个可爱的小金人站立在欧式宫殿中，人们可以和它同框拍摄，却触摸不到它。眨眼功夫，欧式宫殿消失，幻化为一个小竹屋的场景世界……这令人难辨虚实的一幕出现在当天湖南长沙启动的“2022中国新媒体技术展”上，吸引了不少人的目光。这座欧式宫殿实际上是一间“XR沉浸式智能演播室”，背后是七维科技自主研发的实时双引擎渲染技术。有了这样的技术，影视“抠图”时代或将结束。

在这场以“新技术 融创新高地”为主题的技术展上，各类新技术纷纷亮相，有望让人们更好地“感触”未来。

四大国家重点实验室“合体”亮相

展会上，人民日报、新华社、中央广播电视总台、中国传媒大学旗下四大国家重点实验室，首次“合体”亮相，集中展示媒体融合领域前瞻性、创新性、先进性和引领性的科研应用成果。

继发布面向内容安全的跨模态视频搜索引擎“白泽”后，人民日报社传播内容认知全国重点实验室带来了“智晓助”新一代涉政智能风控平台。据介绍，它能发现有害信息，规范涉政信息表述，纠正编辑不良用语习惯，检查预警负面舆情，以及规范标识使用。截至目前，已累计完成内容风控服务调用超1000万次。

“这是我们在长沙网红打卡点‘文和友’拍摄的一段视频。用我们独创的空间音频采集麦克风和声学算法，配合蓝牙协作智能麦克风，可以实现高质量空间音频采集。您闭眼‘听’这段视频，应该能感受到视频中环境里的声音。”新华社媒体融合生产技术与系统国家重点实验室展板前，一名工作人员正热情地介绍他们的一项在研新技术。不久的将来，融合了这项新技术的硬件设备，或将成为媒体人手中的视频、音频制作“新神器”。

中央广播电视总台超高清视音频呈现国家重点实验室展区里，工作人员公布了一个好消息：央视中秋晚会将会采用8K超高清和三维声制作，在中秋之夜通过“百城千屏”超高清公共大屏传播体系播出。届时，北京、上海、重庆、广东等22个省市，50多个城市的200多个公共文化广场，公众不仅可以看到纤毫毕现的8K超高清视频，还能通过总台“云听”客户端收听到与公共大屏超高清视频同步、双耳渲染的“三维菁彩声”。

中国传媒大学媒体融合与传播国家重点实验室展区，则展示了5G广播技术领域新成果。实验室通过突破NR广播物理层、数据链路层算法和工程实现的关键技术，在国内率先实现了具有自主知识产权的支持高塔高功率的广播系统。去年，实验室与地方广电合作，完成了国内首次不同场景下的5G NR广播规模化外场测试。目前，该系统已在西南地区省会级城市部署应用。

新型主流媒体“上线”

做强新型主流媒体，是媒体深度融合发展的重大课题。此次，湖北广播电视台、江苏苏州广播电视台、湖南长沙广播电视台、浙江安吉新闻集团也设立展区，展示了省、市、县三级媒体通过技术赋能形成的各具特色的新政务、新服务、新商务应用场景。

媒体融合浪潮下，涌现出一批具有自主研发能力的“智媒”企业，它们用新技术打破圈层，成为推动媒体融合深度发展的重要力量。

展会上，中兴通讯、百度、东软集团、索贝科技等“智媒”企业都带来了自主研发的新技术、新产品，展示“文化+科技”融合发展的前沿应用场景。冬奥会上，央视和百度合作推出的首位AI手语主播，在这里和人们近距离“接触”，来自中兴的“即拍即播”发稿神器、“5G消息+媒体”、XR元宇宙、数字博物馆，引起了专业观众的极大兴趣。

东道主之一的湖南广播影视集团有限公司，则重点展示了旗下5G高新视频多场景应用国家广播电视总局重点实验室、芒果TV自主研发的数字主持人“小漾”、空气成像、5G智慧电台、智慧视频生产中台、光芒链等新媒体技术，全面呈现湖南广电媒体深融新生态。

(责编：赵竹青、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经