原标题：科技园区合作成中巴交流新亮点

去年10月，中巴科技园区对接交流会通过线上线下相结合的方式在成都高新区召开。图片来源：中国科技部火炬中心官网

位于巴西累西腓的“数字港”是巴西全国最大的高新科技园区，“数字港”方面期待着中国企业早日入驻。新华社记者 王天聪摄

中国和巴西同为发展中大国和重要新兴市场国家，两国务实合作不仅涵盖传统经贸领域，更拓展到资源卫星、支线飞机、深海石油勘探开发、生物技术等高技术领域。

走出传统领域，步入高技术行业

在中巴两国政府的共同努力下，双方科技交流日益密切，推动科技合作逐渐实现跨越式发展。中巴两国建立起高级别科技创新对话机制，在空间技术、农牧林业、水产养殖、医药卫生、能源矿产等领域展开了卓有成效的合作。两国科技交流也正走出传统领域，开始涉足生物技术、纳米技术、信息技术领域，并积极探索在新能源、可再生能源的合作潜力，其中科技园区合作成为中巴科技交流新亮点。

2016年两国签署了《中巴科技园区领域双边合作谅解备忘录》，旨在鼓励和促进两国科技与创新的参与者在科技园区、企业孵化器以及其他相似领域的合作，加强建设由市场驱动的技术创新生态系统。

2019年6月，第三届中国—巴西高级别科技创新对话在巴西利亚召开，并发布《第三届中国—巴西高级别科技创新对话联合声明》。声明强调，中巴双方应充分利用资源，加强科技人员交流，推动两国科技园区务实合作，丰富中巴全面战略伙伴关系的科技内涵。

努力形成优势互补、互利共赢关系

为落实中国—巴西科技创新部长会晤共识，进一步加强两国科技创新合作，促进中巴科技园区和创新创业交流，2021年10月，中巴科技园区对接交流会通过线上线下相结合的方式在成都高新区召开。与会的巴西科技创新部副部长保罗表示，近年来，在中巴政府间科技合作机制框架下，双方在科技园区政策对接等方面开展了务实而富有成效的合作。双方围绕产业技术领域展开深入交流与对接，努力形成优势互补、互利共赢的紧密合作关系，双方在项目孵化、人才服务、创业扶持等多个层面开展务实合作，为国际科技园区合作提供新的思路和途径。

在2021中国巴西科技创新合作论坛上，两国科技工作者围绕智慧农业、生物医疗卫生、新能源及减排和基因工程四个领域特色科技园合作前景展开热烈谈论，一致认为，加强双方科技园区合作，有利于科技成果转化落地，也能营造出浓郁的国际化科创氛围。论坛期间，双方发起《共建“中国—葡萄牙语国家国际科技创新合作中心”倡议》，呼吁要加速中巴科技创新要素跨境流动、构建与葡语系国家开放创新生态体系，打造有影响力的中国—葡语系国家合作的创新交流平台。

两国产学研合作模式的实践

巴西里约热内卢联邦大学科技园位于里约热内卢市郊，成立初衷是营造创新环境，促进大学科技成果转化，为学生提供实习机会、培养创业精神。2003年对外开放，获得许可的研究中心和企业创新中心相继入驻园区。科技园逐步建立起一种创新生态，促进产学研结合，创造和孵化中小技术企业，将学术精神与企业家精神结合、推动大学与企业互动，为社会提供创新的产品和服务。20年来，园区为110家企业发展提供了支持。目前，科技园内入驻十余家大型公司的研发中心、近40家科技创新企业和10个专业实验室，员工总数超过千人。

2010年2月，中国石油大学与里约热内卢联邦大学签署战略合作协议，联合成立“中巴深水水下工程研究中心”，致力于深水油气田开发技术合作与学生联合培养。2016年，双方成立“中巴深海技术联合研究院”，并正式入驻科技园区，作为两国产学研合作模式的实践，成为发展中国家首个专注深海技术的联合研究机构。

“巴中两国在创新领域充满着活力，为了两国互惠互利，如今更需推动科技等领域的衔接，开辟新的合作渠道。科技园区今后将积极拓展在绿色科技、智慧城市、医药卫生等科技创新方向，构筑新合作平台，增加互补性，挖掘发展潜力，实现共赢。”园区公共事务部负责人瓦卡略说。

（科技日报圣保罗8月29日电）

(责编：赵竹青、陈键)

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