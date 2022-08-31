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培养科学小记者 全国首个“科学小记者活动中心”在深圳成立

2022年08月31日08:43 | 来源：中国新闻网
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原标题：培养科学小记者 全国首个“科学小记者活动中心”在深圳成立

培养科学小记者全国首个“科学小记者活动中心”在深圳成立

　　“科学小记者活动中心”揭牌仪式。　中国科学报社 供图

　　中新网北京8月30日电 (记者 孙自法)记者30日从中国科学报社获悉，由该报联合深圳市光明区公共文化艺术和体育中心共同设立的全国首个“科学小记者活动中心”，29日在深圳正式揭牌。其旨在进一步提高全民科学素养，从小培养一批具有较高科学素养、较强观察和表达能力的科学小记者。

　　中国科学报社表示，“科学小记者活动中心”将通过一系列活动，为中小学生提供采访科学家、参观实验室、发布科学新闻报道等机会，培养观察能力、强化表达能力、锻炼写作能力，促进中小学生科学素养提升。

　　揭牌仪式上，向中小学生代表颁发“科学小记者证”。　中国科学报社 供图

　　中国科学院院士、华南理工大学建筑技术科学研究所所长吴硕贤应邀出席揭牌仪式，并以《重视听觉关怀，改善人居声环境》为题做科普报告。他指出，当前中国重视科学技术的发展，科普工作对培养青少年的科学素养尤为重要，希望更多的青少年能够加入到科学事业中，从小树立榜样，学习科学家精神，成为各自领域的佼佼者，为中国科学技术事业进步作贡献。

　　中国科学报社党委书记刘峰松致辞说，该报作为中国科学院所属官方新闻单位，拥有一批优秀的科学记者，“可以说是科学家的专属媒体”。此次在深圳联合设立“科学小记者活动中心”，将通过一系列科学记者职业体验活动，培养中小学生的科学素养，帮助他们成为一名合格的科学记者。未来，中国科学报社将在“科学小记者活动中心”持续开展活动，成为科学小记者们活动的“大本营”。

　　据了解，“科学小记者活动中心”揭牌当天，来自深圳市光明区中小学校的30余名学生获颁“科学小记者证”，他们随后参观深圳理工大学(筹)脑科学创新研究中心，还进行相关课题研究实践。(完)

(责编：赵竹青、陈键)
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