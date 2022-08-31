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我国正式步入自主“探日”时代 深空探测越走越远

2022年08月31日08:45 | 来源：央视新闻客户端
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原标题：我国正式步入自主“探日”时代 深空探测越走越远

　　昨天(30日)，国家航天局发布了我国首颗太阳探测科学技术试验卫星“羲和号”的成果，创下五个国际“首次”，标志着我国正式步入自主“探日”时代。

　　从神舟飞天，到嫦娥奔月，再到天问探火，中国人探索宇宙奥秘的脚步从未停止。现在，随着羲和号公布的这份成绩单，让我们探索太空的脚步又向前迈进了一步。

　　这两天，在距离地面400公里的中国空间站，拟南芥和水稻种子已经开始生长。目前拟南芥幼苗已经长出多片叶子，高杆水稻幼苗已经长至30厘米左右高，矮杆水稻也有5—6厘米高，生长状态良好。

　　在38亿公里外的月球背面，正在执行嫦娥四号任务的玉兔二号月球车，已经完成第44月夜休眠，目前在月球背面累计行驶里程1239.88米。

　　而远在数亿公里外的火星，祝融号火星车正在休眠，预计年底12月前后，祝融号火星车巡视区将进入初春季节，环境条件好转后，将恢复正常工作。

　　同样，羲和号正在对距离地球1.5亿公里外的太阳进行探测，5项成果实现国际首次，不仅开启了中国的探日时代，也让中国人探索宇宙的脚步越走越远。

　　国家高分专项工程总设计师兼副总指挥 赵坚：实现了太阳探测以后，中国在空间科学和探测方面已经实现了嫦娥探月、天问探火。我们这次(实现了)羲和逐日，就是对太阳系的主要天体种类进行了全覆盖。

(责编：赵竹青、陈键)
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