原标题：进入雷电天气高发期，如何才能有效防雷？

中新网北京8月31日电(韦香惠)过去一周内，全国发生两起雷击伤亡事件。专家提示，目前，已经到了一年中雷电灾害最多发时段，开阔地区是较易发生雷击的地点，大家需多关注雷电天气预警信息，雷雨天尽量减少出门。

雷电灾害多发时段来临

刚刚过去的一周，云南、安徽两地相继发生雷击伤亡事件。

根据微信公众号“南陵发布”通报的消息，26日，安徽省芜湖市南陵县籍山镇南陵广场突发雷击伤人意外事件，其中两人已无生命体征，符合雷击致死特征。一名伤者经南陵县医院急救后，身体状况平稳无生命危险；另一名轻微伤者经治疗观察正常后已于当晚出院。

仅在2天前云南丽江也发生了雷击事件。25日，丽江玉龙雪山省级旅游开发区管理委员会官方微博通报，24日13时34分，玉龙雪山云杉坪突发雷击伤人意外事件。现场一人经抢救无效死亡。

中国气象科学研究院研究员郑栋向中新网介绍，全国范围内，6月至8月是雷电出现的高峰期，这与夏季对流天气关系密切。郑栋解释，雷电是伴随强对流天气出现的天气现象，而强对流天气一般出现在夏季，所以现在会看到较多的闪电发生。大部分陆地地区的闪电活动集中出现在下午，峰值多在当地标准时间的15时至17时。

在闪电活动地理分布上，郑栋指出，中国雷电分布整体呈现出东强西弱、南强北弱的特点。华南的珠三角地区是闪电活动较强的区域，此外还有海南岛北部、四川盆地、长江流域下游地区、以及华北和东北的局部区域。西北、青藏高原和内蒙的闪电活动则相对较弱。

全国强对流天气展望(8月31日20时-9月1日20时) 图片来源：中央气象台

开阔地区也是较易发生雷击的地点

尽管气象部门会发布雷电预警报告，但郑栋表示，目前的雷电预报可以给出未来一段时间发生闪电的可能位置，一定程度上可以对闪电活动强弱进行估计，但还无法对雷击风险进行预测。

据中国气象科学研究院的统计数据显示，在我国发生雷击事故中，农田是最高发的地点，除此之外，建构筑物、开阔地区也是较易发生雷击的地点。

人遭遇雷击后，即使未致死，也面临钝性创伤，通常是暂时的神经系统综合征、肌肉损伤、眼部损伤，皮肤病变和烧伤。

中国科学报文章指出，如果有人遭遇雷击，通常会出现心脏骤停和呼吸停止的现象。这时要立即组织现场抢救，在五分钟之内进行心脏复苏和人工呼吸，同时赶紧向医院和急救中心求助。在这一过程中，施救者也要注意雷击的风险，选择在安全的地方进行急救。

全国强对流天气展望(9月1日20时-2日20时) 图片来源：中央气象台

城市开阔地区避雷可寻找高建筑物

“对个人来说，最好的防护就是雷雨天待在有防雷设施的建筑里。”郑栋表示，雷电高发季首先应多关注天气预警预报信息，避免雷雨天外出。

他向中新网介绍，城市由于高建筑物较多，且普遍进行防雷设计，高建筑物相当于避雷针，闪电更容易击中高建筑物，并通过防雷设施泄放电流入地，从而对位于高建筑物附近的人员起到保护作用。“即便如此，如果在城市户外，发现雷电活动来临，仍然建议尽快进入具有防雷设施的建筑物内部躲避。”

在野外开阔地区，郑栋建议，首先寻找具有防雷设施的建筑物躲避，实在找不到的情况下，要避免使自己或接触自己的物体成为相对周围环境中比较高的目标，因为雷电倾向选择比较高的物体接闪。不建议在树下或广告牌附近停留，因为这些物体相对周围环境较高，雷击概率偏大，当人靠近后，闪电通道可能通过身体入地，造成伤亡。

如果在野外遭遇猛烈雷电天气，且没有躲避条件，他建议人们双脚并拢下蹲，降低自身相对周围环境的高度，并避免一旦闪电击中附近地面形成跨步电压造成伤害。

此外，郑栋还表示，室外开车碰到雷雨天，躲在车内也是一个比较好的选择。(完)

(责编：赵竹青、陈键)

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