原标题：深耕香港、联结全球 | 中再资产国际化布局中江举帆

2022年是香港回归祖国25周年，狮子山下，香江奔涌，东方之珠国际金融中心地位不断巩固；奋进七载，硕果初结，中再资产国际化布局迈出坚实步伐。

作为再保险“国家队”中再集团旗下的专业资产管理公司，2015年初，中再资产在香港设立全资子公司中再资产管理(香港)有限公司，致力打造中再集团系统集中统一的境外资产管理平台，成为支持国家“一带一路”倡议和发展海外投资的重要平台。七年来，中再资产(香港)依托中再集团强大的综合实力和深厚的品牌底蕴，迅速步入良性发展轨道，实现管理资产规模和投资能力的“双突破”，逐步成长为深耕香港市场、联结全球资产配置的专业化综合型资产管理公司，成为中再集团全球化蓝图上的重要海外资产管理板块。

蓄力启航 七年翻四番

实现中再海外资产管理全覆盖

2015年1月，中再资产(香港)成立，拥有香港证监会颁发的第四类和第九类牌照，聚焦证券投资咨询、资产管理两项主业，着力提升投资专业能力和资产管理水平，逐步得到市场认可。目前，中再资产(香港)受托管理资产规模、净资产规模分别达到600亿港元、20亿港元，较成立之初实现了翻四番的突破性发展。

2019年4月，中再集团顺利实现对英国桥社100%股权收购。中再资产(香港)把握机遇、蓄力发展，稳步承接桥社集团美元资产的受托管理，标志着中再集团全资收购桥社工作由保险业务推进至资产管理方面的深度整合，至此实现了对中再集团所有海外机构主要资产管理服务的全覆盖。

经过七年的发展，中再资产(香港)已初步具备“多资产、多市场、多币种、多账户”的投资管理能力，投资范围由建立初期的港股、美股两类二级权益，拓展至固定收益、长期股权投资、二级权益、另类投资及衍生品等五大类领域，正在逐步积累以多元化、国际化、市场化的投资体系精准满足客户需求的特色能力，有望在香港中资保险资管中形成比较独特的竞争优势。

奋楫扬帆 ESG融入风险管理

洞察价值投资密码

长期制胜，风控夯基。投资是一场马拉松比赛，不仅要跑得快，更要跑得远，健全有效的风控长效机制是关键。依托中再资产整体风控框架，中再资产(香港)不断夯实全面风险管理体系，结合香港市场特点着力提升风控合规管理水平，筑牢合规风险、市场风险、信用风险等各品类风险防线。

中再资产(香港)发挥海外优势，借鉴成熟机构投资者经验，积极引入ESG理念，投资目标逐步由追求“收益最大化”转变为“风险可控前提下的投资收益最大化”，具有中再特色的长期健康可持续的投资理念逐步形成。2021年以来，面对市场深度调整，中再资产(香港)充分发挥中再“两个市场、两种资源”资产配置和风险管理方面特色优势，保持战略定力，坚持长期投资、稳健投资，优选价值品种，加强各项风险管理措施力度，各类资产均持续跑赢对标指数，努力为客户持续创造价值。

再启新程 以坚持守初心

以认可为动力

回首七年，中再资产(香港)的专业实力和服务能力得到更多认可。2020年，荣获《财资》(The Asset)“2020年亚洲G3债券市场最佳投资机构高度推荐奖”；2021年，荣登IAMAC 2020年度“最受险资欢迎境外受托机构”，海外投资品牌优势不断巩固。

展望未来，中再资产将围绕以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，发挥境内外在资产配置、风控合规、运营管理等方面的协同优势，务实有序推进中再资产(香港)投资能力、承载能力和盈利能力的优化提升，立足于“服务集团国际化战略发展、促进集团海外业务协同”的整体战略目标，为中再集团海外资产管理的高质量发展持续注入新动能。

(责编：曹淼、李源)

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