人民网记者 许维娜

实现绿色低碳和可持续发展已经成为国际社会普遍共识。近年来，越来越多的国家将碳中和列为国家发展目标，尤其是在应对气候变化方面，中国在实现自身发展的同时，愿同众多发展中国家分享发展机遇和发展成果。

在第二届“共同行动 助力碳中和”高层论坛上，多场主题对话聚焦气候变化与低碳能源发展。与会嘉宾纷纷表示，中国应对气候变化新理念为全球气候治理贡献了中国智慧，彰显推进全球气候治理的中国担当。

中国绿色低碳理念契合发展中国家需求，丰富了发展中国家实现绿色低碳的路径选择。外方嘉宾纷纷表示，作为世界上最大的发展中国家，中国实施一系列应对气候变化的战略、措施和行动，参与全球气候治理，应对气候变化取得了积极成效。“我们希望和中国一道，通过开展合作等方式，共同促进全球发展”。

“当前，全球气候变化已经从未来的挑战变成眼前的危机。”中国气候变化事务特使解振华表示，在全球气候变化挑战面前，没有一个国家能够置身事外、独善其身，坚持多边主义合作共赢是唯一的选择。

“受多重因素影响，目前一些国家气候政策出现了回摆，但中国会坚持落实《巴黎协定》，继续采取强有力的政策和行动，与各方一道推进应对气候变化的多边进程，继续做全球气候治理的重要参与者、贡献者和引领者。中国一直鼓励和支持中外地方政府、企业、智库等社会各界开展多层次、多形式的交流合作，也将继续为各国企业来华开展绿色低碳领域的交流合作提供更多支持，同世界分享中国绿色低碳发展的机遇。”解振华说。

“长期以来，中国以实实在在的行动为全球应对气候变化作出了自己的贡献。”解振华介绍，2020年，中国单位GDP二氧化碳排放比2005年降低了48.4%，超额完成对外承诺的应对气候变化的行动目标，相当于减少二氧化碳排放约57.9亿吨。能源结构进一步优化，煤炭占一次能源的比重从72%下降到56%，非化石能源占一次能源的比重从7.4%提高到15.9%。

应对气候变化和低碳转型，是挑战与机遇并存。解振华同时呼吁，希望其他有关国家与中方相向而行，为应对气候变化的国际合作和多边进程营造和平、互信的良好政治环境和公平公开共享的经贸投资环境。

他还表示，中方愿持续与有关各方在第三方发展中国家开展合作，支持发展中国家从高碳化石能源向低碳清洁高效和可再生能源转型，共建绿色的“一带一路”。

国家发展改革委副秘书长苏伟表示，应对气候变化是全人类的共同使命，绿色低碳转型是各国发展的必由之路，中国将驰而不息、坚定不移地走绿色低碳的高质量发展道路。全力推进“双碳”目标落实，同时也将与国际社会一道，紧密合作、携手行动，共创绿色发展未来。

在“绿色低碳的政策对话”“实现可持续的转型与变革”“能源革命与循环经济”“‘碳’路实践与国际合作”等多场主题对话环节，也就各国如何进行绿色转型展开了讨论。

印度尼西亚驻华大使周浩黎介绍了印尼在应对气候变化和向低碳转型方面的实践。他表示，向更加清洁和更加绿色能源的过渡，需要各国之间通力合作。但是，每个国家都有不同的起点，发达国家与新兴经济体在这一领域的差距不容忽视。全球解决方案总是需要全球的合作，多边合作、区域合作和多层次的合作都势在必行。

周浩黎表示，印度尼西亚已经作出了减少碳排放的承诺，2016年印度尼西亚政府已批准《巴黎协定》。印度尼西亚还制定了“2020年-2024年中期发展计划”，其中提到关于加强环境建设，提高抵御自然灾害和气候变化能力等问题。在疫情挑战下，印度尼西亚通过低碳发展找到了持续前进的动力，包括建设可再生能源、规范垃圾的管理和发展绿色工业区等等。

南非驻华大使谢胜文介绍了南非应对气候变化和实现碳中和面临的问题。他表示，节能减排的实施必须考虑到公平性和历史责任，以避免发展中国家因资金缺乏而受到责备。气候变化是一个全球性问题，需要各国集体采取行动实现碳中和，并确保在这个过程中不能让任何成员掉队。

谢胜文表示，南非致力于基于科学和公正原则应对气候变化，实现2050年碳中和的目标。南非政府在国家自主贡献目标中提出，到2030年，温室气体排放量控制在3.98亿-4.4亿吨。为实现脱碳，南非还制定一项电力部门投资计划，比如2019年的“南非资源计划”、绿色交通战略，以及近期实施的碳税。

联合国环境规划署驻华代表涂瑞和分享了全球环境治理进程、进展及挑战。目前，全世界已经有100多个国家将环境权写入《宪法》，国际社会达成了多项影响力巨大、具有持久性意义的全球环境公约。他表示，各方普遍的共识是需要采取更有效的行动，去落实和实施各方已经达成的目标。

联合国工业发展组织投资和技术促进办公室（中国﹒北京）主任武雅斌通过对比发达国家实现碳达峰和推动碳中和的发展路径后提出，绿色低碳发展需要注重国际合作，以产业引导，提高创新技术的应用，促进全价值链绿色转型。在碳中和过程中，要重视解决经济增长和能源减排的关系，确保减排目标不能压垮企业。

“《联合国气候变化框架公约》第27次缔约方会议将于今年11月举行，本次论坛召开非常及时。”联合国开发计划署驻华副代表乔展表示，解决气候变化等全球性问题，需要汇聚不同利益相关者，扩大国际合作和知识方面的共享，降低可再生能源和储能的成本，加速绿色转型，确保能源安全性。

气候变化是当前人类共同面临的严峻挑战之一，积极应对气候变化是全球共识，也成为论坛关注的焦点。此外，与会嘉宾还表示，良好的伙伴关系对全球气候治理意义重大，包括中国在内的发展中国家积极应对气候变化，展现了责任担当。希望国际社会能共同行动，携手推进公平合理、合作共赢的气候治理机制，营造美好未来。

(责编：鲁婧、高雷)

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