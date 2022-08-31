人民网北京8月31日电 （记者赵竹青）据中国物流与采购联合会官网消息，中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布的2022年8月份中国制造业采购经理指数（PMI）为49.4%，比上月上升0.4个百分点。

从13个分项指数来看，同上月相比，新订单指数、新出口订单指数、积压订单指数、采购量指数、进口指数、购进价格指数、出厂价格指数、原材料库存指数、从业人员指数和生产经营活动预期指数上升，指数升幅在0.1至4.4个百分点之间；生产指数持平；产成品库存指数和供应商配送时间指数下降，指数降幅分别为2.8和0.6个百分点。

对此，中国物流与采购联合会特约分析师张立群认为，8月份PMI指数小幅提高，表明支持经济回升的力量开始趋强；但指数水平仍处荣枯线以下，表明长期蓄积的经济下行压力仍不可低估，企业生产经营面临的困难仍不可低估。

同时，订单类指数有所回升，表明市场需求开始回暖；采购量、进口量、价格类等指数回升，表明企业生产展现恢复态势，对未来的预期开始转好。需要注意到，调查企业中，反映市场需求不足的占比达54%；反映原材料成本高的占48%，表明企业生产经营面对的困难仍然空前严峻。

张立群表示，要科学全面地统筹好疫情防控和稳增长工作，毫不松懈地落实好助企纾困、应对三重压力的各项政策措施，全力巩固经济回升向好的基础。

(责编：赵竹青、高雷)

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