原标题：青山计划促进外卖行业绿色发展

塑料制品给人们的日常生活带来便利的同时，塑料污染也逐渐成为仅次于气候变化的全球第二大焦点环境问题。为解决该问题，《“十四五”塑料污染治理行动方案》等政策法规相继发布。有了政策的引导和支持，越来越多的企业携手参与到全社会的塑料污染治理行动中。

近日，美团发布《美团青山计划五周年进展报告》（以下简称《报告》），披露了美团5年来在外卖行业进行环境保护行动的相关数据。

《报告》显示，5年来，美团青山计划累计孵化并投放30款191万件绿色包装制品，在超过1500个社区及单位开展规模化垃圾分类及餐盒回收项目，规模化回收项目已收集塑料餐盒超过5400吨，减碳超过7000吨。同时，超过90万餐饮商户提供超过560万份“小份菜”，超过2亿美团外卖用户选择过“无需餐具”，在线宣传环保理念触达超过30亿人次。此外，青山计划投入5亿元设立青山科技基金，支持绿色低碳科技创新，2021年评选出9个环保创新示范项目，总资助金额1950万元。5年来，超过80万商家成为青山公益商家，开展环保公益行动；青山计划发起的“青山公益自然守护行动”，2022年资助28个环保公益项目落地实施，资助总额1150万元。

值得一提的是，《报告》明确了青山计划面向2025年的目标。《报告》指出，在继续“建设绿色包装供应链，为平台全量商家提供外卖包装可回收、可降解或可重复使用的解决方案；促进回收再生市场化机制建设，联动产业上下游企业在全国20个以上省份建立常态化餐盒回收体系”的基础上，新增“以数字化能力促进可持续消费体系全面构建，带动百万商家提供绿色餐饮供给，促进5亿消费者践行绿色低碳行动”的目标。

美团高级副总裁兼到家事业群总裁、美团外卖社会责任委员会主席王莆中认为：“绿色低碳发展是美团长期耕耘、希望为行业和社会创造价值的核心内容之一，这既是行业发展的内在要求，也是助力国家和社会低碳转型的主动担当。”

塑料制品回收仍需多方协作

目前，我国是塑料制品的生产和消费大国。数据显示，2021年中国生产了1.1亿吨塑料，进口3397万吨，生产塑料制品8000多万吨。2021年，中国废塑料材料化回收率达到31%，是全球废塑料平均水平的近1.74倍。但相较于塑料及制品生产及进口的总量，我国的废弃塑料制品的回收和再生仍有较大的提升空间。

我国较早关注到塑料污染治理问题，并推行了一系列法规，为治理塑料污染提供政策支撑。早在20世纪70年代末至80年代，《中华人民共和国环境保护法（试行）》就颁布实施。党的十九大以来，塑料污染治理的相关政策法规陆续出台，其中包括《关于进一步加强塑料污染治理的意见》《商务领域一次性塑料制品使用、回收报告办法（试行）》《“十四五”塑料污染治理行动方案》等。

在今年全国两会期间，包括塑料在内的再生资源回收体系与生活垃圾分类收运体系的统筹衔接问题再次受到极大关注，优化回收网络布局、提升回收处理能力，推动电商外卖平台、环卫企业、回收企业等开展多方合作，在重点区域投放快递包装、外卖餐盒等回收设施问题再次被提上议程。值得一提的是，近期，国家发展改革委、住房和城乡建设部等七部门联合印发《关于加快废旧物资循环利用体系建设的指导意见》，确定了废旧物资循环利用体系建设重点城市名单，并将塑料废弃物等规范收集设施作为回收体系建设的重要内容统筹推进。

然而，虽然国家在政策和法规层面给予了保障，但是在政策落地阶段，我国的塑料污染治理依然面临着挑战。一方面，塑料污染治理的回收治理精细化水平仍需提升，目前，废塑料回收再利用环节不畅，相关标准和基础设施配套需要完善，部分重点领域的塑料污染治理机制建设刚刚起步。另一方面，现有回收再生体系下，塑料资源化利用的附加值有待提高。

要解决塑料污染治理的难题，就需要有大型规范化企业参与，投入人力、技术和资金，为治理塑料污染探索出完善可行的商业模式和行动方案。在这一点上，美团青山计划给出了一种解决方案。自2017年起，青山计划与产业链上下游企业和行业组织、研究机构广泛合作，设立绿色包装、青山科技、低碳生态、青山公益四大板块，一方面推进塑料污染治理，特别是推进后端一次性塑料包装的规模化回收再生；另一方面建设平台—商家—消费者的可持续生态圈，促进行业生产经营和消费方式的绿色低碳发展。

打造治理的“青山模式”

经过5年的尝试，青山计划在治理塑料污染治理方面形成了一套带有自身行业特点的体系。青山计划将塑料污染治理投射到外卖行业的全生命周期中，形成了覆盖上下游全部产业链的“青山模式”。这个模式拆解开来，就是从消费源头开始减量和替代，在消费结束后进行废旧餐盒回收。

减量落地实施就变成了“无需餐具”。在消费端，美团APP于2017年率先推出“无需餐具”功能，“是否需要餐具”已成为外卖用户日常点单必须做出的选择。截至目前，“无需餐具”功能已有超2亿用户使用，产品功能已迭代10余次，环保订单占比增长近40倍。

替代从外卖包装的材料及设计入手，用绿色包装替代现有外卖包装。外卖包装生产流通有其特殊性。在生产端，制品企业集中度低，且中小企业居多，保证食品安全和性能是生产企业关注重点，对环保需求关注度低；在销售端，渠道呈现本地化、碎片化特征；在使用端，因中餐品种丰富、高温高油等特性，外卖包装以塑料材质为主、样式体积规格非常多样。在这种特殊性下，推行绿色包装面临更多技术、流通和标准的问题。

在技术层面，如何突破包装的技术难点是替换工作的关键。以塑料吸管为例，2020年1月，国家发展改革委、生态环境部发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，明确自2021年1月1日起，全国范围餐饮行业禁止使用不可降解一次性塑料吸管。然而在政策落地之初，作为替代品的纸吸管易泡软、口感差，成为不少茶饮品牌的难题。

针对这种情况，青山计划开始针对吸管产品进行创新孵化。针对快乐柠檬的实际需求，青山计划支持合肥恒鑫开发了聚乳酸（PLA）冷饮专用改性料及吸管制品，解决了实际应用中的可降解吸管易泡烂等问题。创新孵化项目结束后，快乐柠檬提高了PLA吸管的使用比例，并逐步进行全量替换。

在流通层面，相比传统包装，绿色包装不够成熟，且成本不具优势，在销售端有着供给的弱势。解决这个问题直接的方式，是绿色包装供给的丰富和完善，以及建设绿色包装供应链。一方面，青山计划与专业机构合作，推出绿色包装生产企业和产品推荐名录，并进行动态更新，便于广大餐饮外卖商户根据自身需求进行选择。另一方面，青山计划在外卖商家服务市场设立环保包装专区，通过连接供需两端，发挥规模化采购优势，降低绿色包装采购成本，让餐饮商户买得到、供应商卖得出。

在标准层面，青山计划积极参与外卖行业绿色包装标准化建设，在降解塑料、纸质、易回收易再生三个方向上完善相关标准体系。截至2022年8月，青山计划牵头或参与了7项国家标准和团体标准的制定，包括《塑料制品易回收易再生设计评价实施细则—外卖（带）一次性餐饮塑料包装容器》《绿色纸质外卖包装通用要求》等。

针对部分难以实现替代的菜品品类塑料包装，回收再生扮演了重要的角色，青山计划也针对该流程进行了细化。首先是对餐盒进行回收。青山计划与政府部门、社区、高校、非政府组织（NGO）、餐饮商家及回收、循环再生企业等主体合作，试点探索塑料餐盒分类回收与循环再生模式。截至2022年8月，青山计划已经在厦门、上海、杭州、青岛、东莞、南昌、苏州等地的超过1500个社区及单位，开展规模化垃圾分类及餐盒回收项目，回收餐盒超过5400吨，带来超过7000吨减碳量。

随后是运输。青山计划支持就地回收机构建设了塑料餐盒回收集散车间，将某一区域回收的餐盒集中破碎和清理，储存一定数量后再统一运输至再生利用企业，相比原来的日清运输模式，集中回收处理显著降低了运输成本，解决回收的来源和运输问题。

最后是再生利用。青山计划一方面联合相关方共建塑料制品评价体系，从易回收和易再生的角度对餐盒的颜色、材质等进一步规范，引导和鼓励企业生产统一规格与材质的塑料餐盒，从而降低后端分拣的难度和成本。另一方面，青山计划着手开发高值化再生利用项目，通过提升餐盒再生粒子的潜在经济价值，撬动前端回收链条的有机形成。对此，青山计划推出多种再生塑料制品，用过的包装制品摇身一变，成为高档运动服装、背包、安全绳索、钥匙扣、单车零配件、手机壳、包装盒等，让回收实现资源利用极大化。

值得一提的是，青山模式的每一步都离不开技术的突破和支撑。要深层次解决环境问题，科技创新以及创新成果的市场化是关键。基于此，2021年6月，美团发起公益性的青山科技基金，鼓励更多科研力量投身环保研究，同时促进更多环保科技成果在产业中发挥价值。

一方面，青山科技基金发起“青山科技奖”，面向在材料科学、化学、化学工程、环境科学、能源科学等学科领域有关键推动作用的、在中国内地或港澳地区工作的青年科研工作者进行资助，推动基础研究发展。另一方面，青山科技基金聚焦绿色创新包装、绿色回收再生以及绿色供应链体系三大领域，推进一批具备创新引领作用，具备市场化、规模化潜力的成果落地，推动外卖行业绿色转型和可持续发展。

人不负青山，青山定不负人

青山计划推行的5年时间里，除了打造切实可行的“青山模式”外，还履行了一个企业应有的社会责任，对产业的转型和发展提供可参考的样本。

青山计划将其构建成“商家—平台—消费者”可持续生态圈，通过约束和激励机制，促进平台商户践行可持续经营；通过产品设计、宣传倡导，引导消费者实现更可持续的消费；通过促进不同利益相关方之间的对话，合力解决外卖领域可持续发展问题。

在商家层面，青山计划从建立标准指引、能力建设、经验推广的角度，促进餐饮行业可持续转型。青山计划除了专注塑料制品回收外，还在中国饭店协会指导下，联合餐饮商户共同发布《可持续餐饮商户指南》，从可持续包装、可持续门店、可持续食材的角度为餐饮商户可持续经营提供了明确指引。此外，联合机构参与起草了外卖行业首个规范餐品描述信息内容的国家标准《外卖餐品信息描述规范》，推动外卖描述信息规范化；还联合高校和行业协会共同开展“中国餐饮行业减少食物浪费路径量化评估”研究工作，提出我国餐饮行业进一步减少食物浪费的可行路径及发展方向建议。同时，青山计划在美团APP上线“青山档案”，让更多做得好的商家被消费者看见。

针对消费者，青山计划作为中间平台，引导消费者选择小份菜、无需餐具等低碳行为；通过发起青山系列品牌活动，引导消费者在线下践行绿色消费；通过开发并推广塑料餐盒回收再生制品，提升公众对塑料再生制品的认知，从而更加有意识地参与餐盒分类回收。

对于美团来说，构建可持续生态是推动餐饮产业链绿色转型的一次有力尝试，也是绿色消费方向的有益探索，这意味着美团在消费各领域全周期全链条全体系深度融入了绿色理念，促进了消费绿色低碳转型升级。

然而，有担当的企业不会单一专注于自己深耕的领域，还会站在更宏远的角度绘制自己的画卷。

2017年，青山计划联合中华环境保护基金会设立“青山计划专项基金”，也就是现在的“青山公益专项基金”，开展有生态价值和社会效益的公益项目。为响应国家扶贫攻坚的号召，青山公益专项基金将目光对准云南、贵州、甘肃的贫困地区，扶持生态经济林项目，促进当地自发形成区域性生产基地，带动村民增收，实现了经济效益和生态效益的有机结合。为助力国家生态文明建设，青山公益专项基金发起“青山公益自然守护行动”，资助、引导社会组织和科研机构，面向生态保护和修复、保护地可持续社区建设、保护地一线科研支持开展公益项目，探索应对气候变化基于自然的解决方案。

伴随“3060双碳”目标的提出和“1+N”政策体系逐步完善，我国生态文明建设进入了以降碳为重点战略方向、推动减污降碳协同增效、促进经济社会发展全面绿色转型、实现生态环境质量改善由量变到质变的关键时期。无论是塑料污染治理，还是绿色低碳转型、自然环境保护，青山计划一直向助力国家实现“双碳”目标、构建人与自然和谐共生的美丽世界迈进。（李濛）

(责编：曹淼、李源)

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