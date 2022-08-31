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我国研发经费投入连续6年保持两位数增长

2022年08月31日15:00 | 来源：新华网
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　　新华社北京8月31日电（魏玉坤、欧立坤）记者31日从国家统计局获悉，2021年我国研究与试验发展（R&D）经费投入总量为2.8万亿元，比上年增长14.6%，增速比上年加快4.4个百分点，已连续6年保持两位数增长。

　　根据国家统计局、科学技术部和财政部联合发布的《2021年全国科技经费投入统计公报》，2021年我国R&D经费投入强度（R&D经费与GDP之比）为2.44%，比上年提高0.03个百分点，呈现稳步提升态势。

　　国家统计局社科文司首席统计师李胤表示，从国际比较看，我国R&D投入继续呈现大体量、高增长特点。从投入规模看，我国R&D经费总量稳居世界第二。从增长速度看，2016年至2021年，我国R&D经费年均增长12.3%，明显高于美国（7.8%）、日本（1%）、德国（3.5%）和韩国（7.6%）等发达国家2016年至2020年的增速。从投入强度看，我国2021年2.44%的水平在世界主要国家中排名第13位，超过法国（2.35%）、荷兰（2.29%）等创新型国家。

　　公报数据显示，2021年，我国基础研究经费为1817亿元，比上年增长23.9%，增速较上年提升14.1个百分点。企业R&D经费占全国的比重为76.9%，比上年提高0.3个百分点，企业创新主体地位进一步稳固。

　　“2021年，我国经济社会发展稳定向好，R&D投入较快增长，为创新发展注入了强大活力。但同时也要看到，我国科技投入由‘大’到‘强’仍存在不少制约因素，实现科技创新发展各项规划目标、加快建设科技强国仍需付出艰苦努力。”李胤表示，要继续保障R&D经费投入总量稳步增长，加强政府资金对基础研究的投入力度，鼓励企业通过各种方式加强原始创新，提高创新合作水平，为实现高水平科技自立自强提供扎实有力保障。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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