原标题：“绵阳造”东莞展，长虹如何诠释“中国科技城”的创新锐气？

“记得江东诗句好，淡烟乔木是绵州。”从“富乐之乡”，到“西部硅谷”，绵阳依托的不仅是地处“天府之国”、拥山水风物的得天独厚，更重要的其实是纵然“蜀道难”，依旧敢“出川”的锐意精进。2022年，“出川”再次成为绵阳品牌的一个关键词，“绵阳造”的脚步，从西南内陆迈向东南沿海。挥手厦门，“绵阳造”已经于8月30日开启了第二站，这一站是东莞。

作为“中国科技城”的绵阳，不会忽视对科技创新的展现。作为域内重要科技企业的长虹，自然肩负相关使命。除了用创意产品和前沿技术助力“绵阳造”整体品牌形象的进一步确立，长虹也在将绵阳创新进取、开放合作的产业精神不断向外传递。即便是看惯了中国电子信息产业崛起大戏的东莞，也难免会被这样的精神再次鼓舞。

聚焦产品体验，独特创意吸引关注

南粤大地见证了中国电子信息产业的强势崛起，其中的东莞也不例外，这里制造业实力雄厚，产业体系齐全，被认为是全球制造业基地，特别是电子信息、电器机械等技术密集型产业，更是其现代化工业体系的重要支柱。

或许可以这么说，对于不少东莞人，形形色色的消费电子产品，很可能像烧鹅、蟹饼、鱼丸那样，都是“家常便饭”，毕竟，从产品的生产到流通，东莞人都可以是早期见证者。看起来，作为长虹主力产品线的家电及消费电子产品，虽然在品质和品牌的加持下，在东莞也能获得关注，却难以带来惊喜。

毕竟，绵阳的地方性特色产品，可以凭借本身的差异化和背后独特的人文风土给东莞本地居民带去新鲜体验，消费电子产品却未必能够做到：多年以来，行业内同质化现象明显，身处产业前沿东莞，应该更有体会。

但从实际情况来看，长虹的家电及消费电子产品在东莞当地同样凝聚了人气，这是打破定式思维，拒绝千篇一律的结果，也是从用户需求出发，升级体验的结果。

最典型的一个例子是，长虹ADDFUN自由屏在“绵阳造”展会现场吸引了不少当地居民驻足体验。产品屏幕能够自由旋转，特别是竖屏状态可以兼容手机应用，“在电视上刷短视频”，这是很多人没有的体验，在大屏上使用小屏应用，也是很多人希望获得的体验；同时能够移动到任何房间，供用户在不同的空间和场景更自由地使用。

从这里来看，凝聚人气，全新的体验与感受是关键。不仅是ADDFUN自由屏，支持AI动态分区背光、AI影像精修、AI智慧交互等能力，提供提升性视听体验的98Q8R MAX全沉浸巨幕影院，以及CHiQ电视、冰箱、空调等全系列智能家电，都在“绵阳造”展会现场收获了好评。

技术彰显底蕴，实力赢得尊重

如果说产品的新意，让长虹在“绵阳造”吸引了用户和潜在用户的关注，其在业务布局和核心技术上展现的实力，则更能够让长虹获得来自业界的尊重。

作为一家成功进行科技转型的企业，在“绵阳造”东莞展现场，长虹相关技术成果也得以展示，比如全球5G工业互联网模组、冰箱压缩机供应商的代表性产品等。

作为可提供强大实时推理能力并高效应用的长虹天宫推理服务器等“天宫”系列产品，目前在金融行业得到了广泛验证和成功部署，已服务超30多家银行及金融机构客户。

同时，全球5G工业互联网模组也成为本次焦点，具备-40°C到85°C工业温宽性能稳定、毫秒级低时延等多项技术，可广泛应用于5G工业线、工业物联网、工业自动化控制、物流追踪、工业AR、AGV小车等工业智能制造领域。

综上来看，无论是在业务布局上，还是在技术研发上，长虹也在表现新意。既有核心技术，又全面深入产业上下游，让长虹代表的科技“绵阳造”能够有机会与东莞本地的相关企业进行合作，加上长虹本身具备的开放精神，技术再“出川”，长虹也做到了。

开放合作的品牌态度，获得更多市场认同

无论是绵阳，还是作为此次“绵阳造”代表的长虹，都是在建立外界对自身的全新认知：感受绵阳历史底蕴与时代风尚的和谐统一，体会长虹创建美好生活、激发产业热情的企业追求。

需要明确的是，变化中更有坚持，那就是创新进取、开放合作的精神气韵。“绵阳造”走出去，也在将人才、技术、先进经验等等“引进来”。以东莞为例，绵阳与东莞双方就提出了发挥科技创新优势资源，在创新平台建设、大科学装置、基础研发、科技成果转化、科技人才交流等方面展开合作。

长虹再“出川”，无论是产品，还是技术，无一不是以创新为前提，无论以智能家电为表现的智慧家庭建设，还是以共同繁荣为目标的产业生态共建，无一不体现着对合作的重视，对伙伴的期待，这些，正是开放的品牌态度。

近年来，长虹与东莞企业从品牌跨界营销到产业链配套等环节互动频繁。资料显示，长虹草莓台与钻石世家曾在成都熊猫基地开展以熊猫、七夕为主题的直播与品牌跨界活动，并联合订制“草莓panda”产品，数万粉丝参与抢购。另据了解，长虹“绵阳造”的物联网模块正为乐生机器人等十余家东莞企业配套，年配套超60万片，涉及TV板卡、安防监控、智能家居等领域。

再“出川”，以“绵阳造”为载体，绵阳正搭建开放合作新平台；再“出川”，长虹以产品与技术为敲门砖，这是对科技转型成果的全新呈现，也是对“中国科技城”创新锐气的又一次诠释。

(责编：曹淼、李源)

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