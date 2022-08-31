原标题：浙江：政策惠企、技术助企、经验服企助力企业数字化转型升级

“浙江828企业服务月”启动。人民网 张帆摄

为深入推进中小企业数字化赋能专项行动，工业和信息化部近日印发通知，定于8月28日至9月28日举办“全国中小企业数字化服务节”活动。

“828 B2B企业节”正是响应国家部署推出的惠企政策，打造的数字服务平台。8月28日当天，“828 B2B企业节”浙江站启动并在杭举行了“浙江828企业峰会”，正式开启“浙江828企业服务月”。

“浙江828企业服务月”通过政府的政策惠企、服务商的技术助企和主办方华为的经验服企三个方面的政策，聚焦数字化的服务，推动民营企业数字化改革发展，助力经济稳进提质。同时，华为联合参与本次活动的服务商推出企业服务“六大礼包”，帮助企业从不同维度进行转型升级，引领浙江企业创新发展。礼包包括数字化转型咨询服务、全场景数字基础设施、业务使能服务、技术创新服务、高级管理培训、品牌提升服务等内容。

在外部政策支持的基础上，华为还通过总结自身企业发展的经历，以自身经验为企业数字化转型筑就“压舱石”，助力企业在数字化转型的进程中稳步向前，提升企业创新发展能力，帮助企业突破转型中的痛点与难点。

会上还成立了“浙江828企业服务团”，汇聚生态力量，整合推出转型咨询服务、技术赋能服务、智慧办公、智慧运营、HR服务、科技金融服务、出海服务等七大服务，为浙江企业数字化转型、提升韧性、高质量发展添砖加瓦，全力助力浙江企业创新发展。

早在2017年底，浙江省委就提出实施数字经济“一号工程”，全面推进经济数字化转型，此后又制定数字经济五年倍增计划，加快建设国家数字经济示范省。在浙江数字化改革的引领下，广大浙商积极进行商业探索，也积累了许多取得商业成功的实践经验。“我们通过流程改造、授信创新、技术赋能，解决供应链融资客户需求和服务难点，通过‘行业化+嵌入式’的供应链综合金融服务应用已服务供应链上下游客户12000多家。”会上，浙商银行股份有限公司副行长、首席财务官景峰分享了浙商银行的数字化改革实践和供应链金融服务方案。

“浙江828企业峰会”的成功举办，是对国家工信部部署开展“全国中小企业数字化服务节”活动的一次积极响应，峰会发布的一系列企业服务活动为浙企，特别是浙江地区“专精特新”中小企业提供更有针对性、实用性、普惠性的数字化服务，也调动了科技服务企业的积极性。“发展方向上，要积极引导中小企业走专精特新之路；实现路径上，要充分发挥大中小企业融汇贯通；具体操作上，要稳固推进细分行业中小企业数字化改造。”浙江省经济和信息化厅党组书记、厅长姚高员表示，把“828”变成“B2B”的节日是一种创新，希望有更多的龙头企业可以在中小企业数字化改造中发挥引领作用。（张帆）

(责编：曹淼、李源)

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