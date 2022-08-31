人民网北京8月31日电 （记者罗知之、王震）2022年国家网络安全宣传周定于9月5日至11日在合肥市举行，由中央宣传部、中央网信办、教育部、工业和信息化部、公安部等十部门联合举办。中央网信办网络安全协调局副局长、一级巡视员高林在8月31日召开的新闻发布会上表示，这些年来，各地区各部门切实履行网络安全责任，推动网络安全工作水平显著提升。

一是网络安全政策法规体系基本形成。针对各界关注、百姓关切的突出问题，制定相关的战略规划，颁布了《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》《关键信息基础设施安全保护条例》等一系列法律法规，出台了《网络安全审查办法》《云计算服务安全评估办法》《汽车数据安全管理若干规定（试行）》等政策文件，建立关键信息基础设施安全保护、网络安全审查、云计算服务安全评估、数据安全管理、个人信息保护等一系列的重要制度，同时发布300余项国家标准，基本构建起网络安全政策法规体系的“四梁八柱”。

二是国家网络安全工作体系不断健全。印发了《国家网络安全事件应急预案》，设立国家网络安全应急办公室，建立健全网络安全应急协调和通报工作机制，与各地区、各部门、有关中央企业建立了网络安全应急响应机制，及时汇集信息、监测预警、通报风险、响应处置，构建起“全国一盘棋”的工作体系。

三是关键信息基础设施安全保护体系和能力显著加强。通过出台《网络安全法》《关键信息基础设施安全保护条例》等法律法规，明确了我国建立关键信息基础设施安全保护制度的法治基础。由中央网信办统筹协调，国家相关职能部门在职责范围内做好安全保护和监督工作，保护工作部门切实履行本行业、本领域安全保护和监督管理责任，运营者严格落实主体责任，社会各方面协同配合，推进网络安全工作向更高水平、更深层次迈进。

四是网络安全风险防范能力持续加强。实施《网络安全审查办法》，建立国家网络安全审查工作机制，对关键信息基础设施运营者采购活动进行审查。今年新修订的《网络安全审查办法》正式施行，将影响或可能影响国家安全的数据处理活动也纳入国家网络安全审查范围。通过审查，有力维护网络安全和数据安全，防范和化解国家安全风险。针对大型互联网平台的潜在风险和监管问题，坚持促进发展和依法管理相统一，鼓励平台在引领技术创新、激发经济活力、促进信息惠民方面发挥更大作用，全面营造公平竞争、包容发展、开放创新的市场环境。

五是在网络安全教育、技术、产业方面推进融合发展。设立的国家网络空间安全一级学科，实施一流网络安全学院建设示范项目，设立网络安全专项基金。目前，国内已经有60多所高校设立了网络安全学院，200余所高校设立网络安全本科专业，每年网络安全毕业生超过2万人。建成了国家网络安全人才与创新基地，组织建设国家网络安全教育技术产业融合发展试验区。积极推动网络安全产业发展，形成产业发展的良好基础。

六是“网络安全为人民、网络安全靠人民”深入人心。通过连续9年举办国家网络安全宣传周，深入开展常态化的网络安全教育宣传。组织开展APP违法违规收集使用个人信息专项治理，实施摄像头偷窥等黑产集中治理，严厉打击非法贩卖个人信息、侵犯公民隐私、电信网络诈骗等违法犯罪活动，有力维护人民群众的合法权益。

七是网络安全工作责任制明显夯实。通过印发《党委（党组）网络安全工作责任制实施办法》，充分发挥责任制的抓手作用，指导各地区、各部门建立网络安全工作责任体系。发挥审计监督作用，支持审计署开展网络安全和信息化建设审计，将网络安全工作责任制落实情况纳入到审计范畴。积极树立典型、表彰先进，会同人力资源和社会保障部开展首届国家网络安全先进集体和先进个人评选表彰，激发各地区各部门齐抓网络安全工作的积极性和主动性。

“总体来看，经过近年不懈努力，我国网络安全政策法规体系不断健全，网络安全工作体制机制日益完善，关键信息基础设施保护、数据安全管理、个人信息保护、新技术新应用风险防范等能力持续加强，网络安全教育、技术、产业融合发展，全社会网络安全意识和能力显著提高，网络安全保障体系和能力持续构建，为维护国家网络空间主权、安全和发展利益提供了坚实的保障。”高林说。

(责编：罗知之、高雷)

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