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我国网民规模达10.51亿

2022年08月31日16:37 | 来源：新华网
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　　新华社北京8月31日电（记者王思北）中国互联网络信息中心（CNNIC）31日在京发布第50次《中国互联网络发展状况统计报告》。报告显示，截至2022年6月，我国网民规模为10.51亿，较2021年12月新增网民1919万，互联网普及率达74.4%。网民人均每周上网时长为29.5个小时，使用手机上网的比例达99.6%。

　　图片由中国互联网络信息中心（CNNIC）提供

　　报告显示，在网络基础资源方面，截至2022年6月，我国域名总数为3380万个，“.CN”域名数为1786万个，IPv6地址数量为63079块/32，较2021年12月增长0.04%。

　　在信息基础设施建设方面，截至2022年6月，我国千兆光网具备覆盖超过4亿户家庭的能力，已累计建成开通5G基站185.4万个，实现“县县通5G、村村通宽带”。农村地区互联网基础设施建设全面强化，推动农村地区互联网普及率较2021年12月提升1.2个百分点，达58.8%。

　　报告指出，截至2022年6月，我国短视频的用户规模增长最为明显，达9.62亿，较2021年12月增长2805万，占网民整体的91.5%。即时通信用户规模达10.27亿，较2021年12月增长2042万，占网民整体的97.7%。网络新闻用户规模达7.88亿，较2021年12月增长1698万，占网民整体的75.0%。网络直播用户规模达7.16亿，较2021年12月增长1290万，占网民整体的68.1%。在线医疗用户规模达3.00亿，较2021年12月增长196万，占网民整体的28.5%。

　　据悉，自1997年起，CNNIC组织开展中国互联网络发展状况统计调查，形成了每年年初和年中定期发布报告的惯例，成为我国政府部门、国内外行业机构、专家学者等了解中国互联网发展状况的重要参考。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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